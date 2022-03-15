Фолдон Bas МАЛЬТА
Арт. X169153205
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип аксессуара
|фолдон
|
Вес, кг
|5
- Торцевой экран, входящий в коллекцию Мальта от отечественного бренда BAS, отличается простотой монтажа и используется в качестве комплектующего элемента к фронтальному экрану и ванне из той же серии.
Преимущества
- Изделие позволяет скрыть разводку труб и монтажные компоненты, тем самым сохраняя гармонию интерьера
- Модель изготовлена из акрила – материала, устойчивого к воздействию влаги и высоких температур