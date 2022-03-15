Фолдон Bas МАЛЬТА

Преимущества

Изделие позволяет скрыть разводку труб и монтажные компоненты, тем самым сохраняя гармонию интерьера

Модель изготовлена из акрила – материала, устойчивого к воздействию влаги и высоких температур

Торцевой экран, входящий в коллекцию Мальта от отечественного бренда BAS, отличается простотой монтажа и используется в качестве комплектующего элемента к фронтальному экрану и ванне из той же серии.