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Фолдон Bas МАЛЬТА
5.0
2
1 200 ₽
Фолдоны
    Фолдон Bas МАЛЬТА
    Арт. X169153205
    5.0
    2
    Фолдон Bas МАЛЬТА

      Фолдон Bas МАЛЬТА

      1 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X169153205
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bas
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		фолдон
      Вес, кг
      		5
      Все характеристики
      1 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцевой экран, входящий в коллекцию Мальта от отечественного бренда BAS, отличается простотой монтажа и используется в качестве комплектующего элемента к фронтальному экрану и ванне из той же серии.

        Преимущества

        • Изделие позволяет скрыть разводку труб и монтажные компоненты, тем самым сохраняя гармонию интерьера
        • Модель изготовлена из акрила – материала, устойчивого к воздействию влаги и высоких температур