Пистолет для монтажной пены Fomeron Basic 590124
Арт. О00000034741
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Подходит для
|для монтажной пены
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Материал рукояти
|пластик
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- Пистолет для монтажной пены Fomeron 590124 помогает заполнить пустоты, трещины и отверстия в различных материалах. Широко используется при проведении строительных, отделочных и монтажных работ.
Преимущества
- Благодаря винту регулировки напора пена наносится аккуратно и точно
- Пистолет выполнен из качественных и прочных материалов, что обеспечивает продолжительный срок службы
- Пластиковая рукоять удобно лежит в руке