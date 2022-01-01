Пистолет для монтажной пены Fomeron Basic 590124

Преимущества

Благодаря винту регулировки напора пена наносится аккуратно и точно

Пистолет выполнен из качественных и прочных материалов, что обеспечивает продолжительный срок службы

Пластиковая рукоять удобно лежит в руке

Пистолет для монтажной пены Fomeron 590124 помогает заполнить пустоты, трещины и отверстия в различных материалах. Широко используется при проведении строительных, отделочных и монтажных работ.