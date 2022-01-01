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Пистолет для монтажной пены Fomeron Basic 590124
300 ₽
Пистолеты для монтажной пены
    Пистолет для монтажной пены Fomeron Basic 590124
    Арт. О00000034741
    Пистолет для монтажной пены Fomeron Basic 590124
    Пистолет для монтажной пены Fomeron Basic 590124
    Пистолет для монтажной пены Fomeron Basic 590124
    Пистолет для монтажной пены Fomeron Basic 590124
      Пистолет для монтажной пены Fomeron Basic 590124
      Пистолет для монтажной пены Fomeron Basic 590124
      Пистолет для монтажной пены Fomeron Basic 590124
      Пистолет для монтажной пены Fomeron Basic 590124

      Пистолет для монтажной пены Fomeron Basic 590124

      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034741

      Характеристики

      Производитель
      		Fomeron
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для
      		для монтажной пены
      Материал рукояти
      		пластик
      Все характеристики
      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пистолет для монтажной пены Fomeron 590124 помогает заполнить пустоты, трещины и отверстия в различных материалах. Широко используется при проведении строительных, отделочных и монтажных работ.

        Преимущества

        • Благодаря винту регулировки напора пена наносится аккуратно и точно
        • Пистолет выполнен из качественных и прочных материалов, что обеспечивает продолжительный срок службы
        • Пластиковая рукоять удобно лежит в руке