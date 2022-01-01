Пистолет для монтажной пены Fomeron Clean ХТ 590008

Преимущества

Увеличенный регулятор напора пены, с возможностью регулировки одной рукой

Металлический разборный адаптер, покрытый тефлоном надёжное крепление баллона

Металлический корпус, покрытый тефлоном

Конфузор дула обеспечивает эффективное пенообразование

Надёжный стальной курок

Латунное сопло, покрытое тефлоном. Игольчатый и шариковый клапан из нержавеющей стали значительно увеличивают ресурс

Эргономичная рукоятка собственной разработки удобно лежит в руке и проста в чистке

Пистолет для монтажной пены усиленный тефлоновое покрытие "Fomeron Clean ХТ" 590008 - возможность регулировки напора пены одной рукой, может позволить использовать пистолет в особо сложных условиях. Корпус выполнен из металла, обладающего устойчивостью к коррозии и долгим сроком службы. Благодаря усовершенствованной системе герметизации пистолет надёжен в эксплуатации. Полное тефлоновое покрытие всех рабочих частей обеспечивает лёгкую очистку от засохшей пены.