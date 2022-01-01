Пистолет для монтажной пены Fomeron Clean ХТ 590008
Арт. О00000034747
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Подходит для
|для монтажной пены
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Материал рукояти
|пластик
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- Пистолет для монтажной пены усиленный тефлоновое покрытие "Fomeron Clean ХТ" 590008 - возможность регулировки напора пены одной рукой, может позволить использовать пистолет в особо сложных условиях. Корпус выполнен из металла, обладающего устойчивостью к коррозии и долгим сроком службы. Благодаря усовершенствованной системе герметизации пистолет надёжен в эксплуатации. Полное тефлоновое покрытие всех рабочих частей обеспечивает лёгкую очистку от засохшей пены.
Преимущества
- Увеличенный регулятор напора пены, с возможностью регулировки одной рукой
- Металлический разборный адаптер, покрытый тефлоном надёжное крепление баллона
- Металлический корпус, покрытый тефлоном
- Конфузор дула обеспечивает эффективное пенообразование
- Надёжный стальной курок
- Латунное сопло, покрытое тефлоном. Игольчатый и шариковый клапан из нержавеющей стали значительно увеличивают ресурс
- Эргономичная рукоятка собственной разработки удобно лежит в руке и проста в чистке