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Пистолет для монтажной пены Fomeron Clean ХТ 590008
1 820 ₽
Пистолеты для монтажной пены
    Пистолет для монтажной пены Fomeron Clean ХТ 590008
    Арт. О00000034747
    Пистолет для монтажной пены Fomeron Clean ХТ 590008
    Пистолет для монтажной пены Fomeron Clean ХТ 590008
    Пистолет для монтажной пены Fomeron Clean ХТ 590008
    Пистолет для монтажной пены Fomeron Clean ХТ 590008
      Пистолет для монтажной пены Fomeron Clean ХТ 590008
      Пистолет для монтажной пены Fomeron Clean ХТ 590008
      Пистолет для монтажной пены Fomeron Clean ХТ 590008
      Пистолет для монтажной пены Fomeron Clean ХТ 590008

      Пистолет для монтажной пены Fomeron Clean ХТ 590008

      1 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034747

      Характеристики

      Производитель
      		Fomeron
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для
      		для монтажной пены
      Материал рукояти
      		пластик
      Все характеристики
      1 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пистолет для монтажной пены усиленный тефлоновое покрытие "Fomeron Clean ХТ" 590008 - возможность регулировки напора пены одной рукой, может позволить использовать пистолет в особо сложных условиях. Корпус выполнен из металла, обладающего устойчивостью к коррозии и долгим сроком службы. Благодаря усовершенствованной системе герметизации пистолет надёжен в эксплуатации. Полное тефлоновое покрытие всех рабочих частей обеспечивает лёгкую очистку от засохшей пены.

        Преимущества

        • Увеличенный регулятор напора пены, с возможностью регулировки одной рукой
        • Металлический разборный адаптер, покрытый тефлоном надёжное крепление баллона
        • Металлический корпус, покрытый тефлоном
        • Конфузор дула обеспечивает эффективное пенообразование
        • Надёжный стальной курок
        • Латунное сопло, покрытое тефлоном. Игольчатый и шариковый клапан из нержавеющей стали значительно увеличивают ресурс
        • Эргономичная рукоятка собственной разработки удобно лежит в руке и проста в чистке