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Пистолет для монтажной пены Fomeron Skill 590122
Найти аналог
Пистолеты для монтажной пены
    Пистолет для монтажной пены Fomeron Skill 590122
    Арт. О00000034744
    Пистолет для монтажной пены Fomeron Skill 590122
    Пистолет для монтажной пены Fomeron Skill 590122
    Пистолет для монтажной пены Fomeron Skill 590122
    Пистолет для монтажной пены Fomeron Skill 590122
      Пистолет для монтажной пены Fomeron Skill 590122
      Пистолет для монтажной пены Fomeron Skill 590122
      Пистолет для монтажной пены Fomeron Skill 590122
      Пистолет для монтажной пены Fomeron Skill 590122

      Пистолет для монтажной пены Fomeron Skill 590122

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000034744

      Характеристики

      Производитель
      		Fomeron
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал рукояти
      		пластик
      Защита от капель
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет для монтажной пены Fomeron 590122 применяется для заполнения пустот и полостей при монтажных работах. Прост и надежен в эксплуатации.

        Преимущества

        • Благодаря винту регулировки напора пена наносится аккуратно и точно
        • Пистолет выполнен из качественных и прочных материалов, что обеспечивает продолжительный срок службы
        • Пластиковая рукоять удобно лежит в руке