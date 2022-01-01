Пистолет для монтажной пены Fomeron Skill 590122

Преимущества

Благодаря винту регулировки напора пена наносится аккуратно и точно

Пистолет выполнен из качественных и прочных материалов, что обеспечивает продолжительный срок службы

Пластиковая рукоять удобно лежит в руке

Пистолет для монтажной пены Fomeron 590122 применяется для заполнения пустот и полостей при монтажных работах. Прост и надежен в эксплуатации.