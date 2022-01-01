Пистолет для монтажной пены Fomeron Skill 590122
Арт. О00000034744
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал рукояти
|пластик
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Защита от капель
|Нет
- Пистолет для монтажной пены Fomeron 590122 применяется для заполнения пустот и полостей при монтажных работах. Прост и надежен в эксплуатации.
Преимущества
- Благодаря винту регулировки напора пена наносится аккуратно и точно
- Пистолет выполнен из качественных и прочных материалов, что обеспечивает продолжительный срок службы
- Пластиковая рукоять удобно лежит в руке