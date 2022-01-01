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Пистолет для монтажной пены Fomeron Blast HIT 590025
979 ₽
1 180 ₽
Пистолеты для монтажной пены
    Пистолет для монтажной пены Fomeron Blast HIT 590025
    Арт. О00000035666
    Пистолет для монтажной пены Fomeron Blast HIT 590025
    Пистолет для монтажной пены Fomeron Blast HIT 590025
    Пистолет для монтажной пены Fomeron Blast HIT 590025
    Пистолет для монтажной пены Fomeron Blast HIT 590025
      Пистолет для монтажной пены Fomeron Blast HIT 590025
      Пистолет для монтажной пены Fomeron Blast HIT 590025
      Пистолет для монтажной пены Fomeron Blast HIT 590025
      Пистолет для монтажной пены Fomeron Blast HIT 590025

      Пистолет для монтажной пены Fomeron Blast HIT 590025

      • -201 ₽
      979 ₽
      1 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000035666

      Характеристики

      Производитель
      		Fomeron
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для
      		для монтажной пены
      Материал рукояти
      		пластик
      Все характеристики
      • -201 ₽
      979 ₽
      1 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пистолет для монтажной пены Blast Hit 590025 незаменим при строительных и отделочных работах.

        Преимущества

        • Регулировка напора пены трещеточным винтом обеспечивает равномерное нанесение
        • Для удобства использования предусмотрена эргономичная пластиковая рукоятка
        • За эффективное пенообразование отвечает специальная форма ствола