Пистолет для монтажной пены Fomeron Blast HIT 590025
Арт. О00000035666
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Подходит для
|для монтажной пены
|
Материал рукояти
|пластик
С этим товаром смотрят
- Пистолет для монтажной пены Blast Hit 590025 незаменим при строительных и отделочных работах.
Преимущества
- Регулировка напора пены трещеточным винтом обеспечивает равномерное нанесение
- Для удобства использования предусмотрена эргономичная пластиковая рукоятка
- За эффективное пенообразование отвечает специальная форма ствола