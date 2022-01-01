Пистолет для монтажной пены Fomeron Blast HIT 590025

Преимущества

Регулировка напора пены трещеточным винтом обеспечивает равномерное нанесение

Для удобства использования предусмотрена эргономичная пластиковая рукоятка

За эффективное пенообразование отвечает специальная форма ствола

Пистолет для монтажной пены Blast Hit 590025 незаменим при строительных и отделочных работах.