Фонарь аккумуляторный DeWalt DCL 510 N (без аккум. и зарядного устройства)

Преимущества

Ударопрочный корпус

Небольшой вес

Оптимально расположенная кнопка пуска

Магнит на корпусе

Светодиодная лампа имеет более долгий срок службы

Литий-ионный аккумулятор, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти

Аккумуляторный фонарь DeWalt DCL 510 N - это устройство пригодное на случай отключения электроэнергии. Светодиодная лампа, которой оснащен фонарь, имеет долгий срок службы. Данную модель можно поставить на горизонтальную поверхность, повесить на ремень или прикрепить на металлическую поверхность. Головка фонаря может поворачиваться на 180 градусов по горизонтали и по вертикали. Удобно расположенная клавиша пуска - для простоты управления работой устройства. Специальный зажим - для переноски аккумуляторного фонаря DeWalt DCL 510 N на ремне. Батарея и зарядное устройство в комплект не входят.