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Фонарь аккумуляторный DeWalt DCL 510 N (без аккум. и зарядного устройства)
5.0
2
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Фонари и фонарики
    Фонарь аккумуляторный DeWalt DCL 510 N (без аккум. и зарядного устройства)
    Арт. X43716108
    5.0
    2
    Фонарь аккумуляторный DeWalt DCL 510 N (без аккум. и зарядного устройства)
    Фонарь аккумуляторный DeWalt DCL 510 N (без аккум. и зарядного устройства)
    Фонарь аккумуляторный DeWalt DCL 510 N (без аккум. и зарядного устройства)
    Фонарь аккумуляторный DeWalt DCL 510 N (без аккум. и зарядного устройства)
      Фонарь аккумуляторный DeWalt DCL 510 N (без аккум. и зарядного устройства)
      Фонарь аккумуляторный DeWalt DCL 510 N (без аккум. и зарядного устройства)
      Фонарь аккумуляторный DeWalt DCL 510 N (без аккум. и зарядного устройства)
      Фонарь аккумуляторный DeWalt DCL 510 N (без аккум. и зарядного устройства)

      Фонарь аккумуляторный DeWalt DCL 510 N (без аккум. и зарядного устройства)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X43716108
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		0.15
      Габариты, мм
      		123x52
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный фонарь DeWalt DCL 510 N - это устройство пригодное на случай отключения электроэнергии. Светодиодная лампа, которой оснащен фонарь, имеет долгий срок службы. Данную модель можно поставить на горизонтальную поверхность, повесить на ремень или прикрепить на металлическую поверхность. Головка фонаря может поворачиваться на 180 градусов по горизонтали и по вертикали. Удобно расположенная клавиша пуска - для простоты управления работой устройства. Специальный зажим - для переноски аккумуляторного фонаря DeWalt DCL 510 N на ремне. Батарея и зарядное устройство в комплект не входят.

        Преимущества

        • Ударопрочный корпус
        • Небольшой вес
        • Оптимально расположенная кнопка пуска
        • Магнит на корпусе
        • Светодиодная лампа имеет более долгий срок службы
        • Литий-ионный аккумулятор, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти