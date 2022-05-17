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Фонарь аккумуляторный Эра FA3W Б0008962
5.0
2
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Фонари и фонарики
    Фонарь аккумуляторный Эра FA3W Б0008962
    Арт. X43716199
    5.0
    2
    Фонарь аккумуляторный Эра FA3W Б0008962
    Фонарь аккумуляторный Эра FA3W Б0008962
    Фонарь аккумуляторный Эра FA3W Б0008962
      Фонарь аккумуляторный Эра FA3W Б0008962
      Фонарь аккумуляторный Эра FA3W Б0008962
      Фонарь аккумуляторный Эра FA3W Б0008962

      Фонарь аккумуляторный Эра FA3W Б0008962

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X43716199
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1
      Габариты, мм
      		130x160x220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фонарь ЭРА FA3W - это ручной прожектор со встроенным аварийным светильником. Такой фонарь пригодится и владельцам автомобилей или мотоциклов, и туристам или дачникам. Тело фонаря изготовлено из автомобильного пластика (ABS), который держит лёгкие удары и переносит большие морозы до -40 градусов Цельсия. Эта модель прослужит пользователю долгие годы. Аварийный светильник. В задней части фонаря расположен аварийный светильник красного цвета. Эту модель можно использовать для маркировки места аварии или вовремя неожиданной поломки на трассе в тёмное время суток.

        Преимущества

        • Сигнальный красный светильник в задней части фонаря
        • Подзарядка от сети 220V и бортовой сети автомобиля 12V
        • Ремень для переноски на плече