Фонарь аккумуляторный Эра FA3W Б0008962
Арт. X43716199
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|1
|
Габариты, мм
|130x160x220
- Фонарь ЭРА FA3W - это ручной прожектор со встроенным аварийным светильником. Такой фонарь пригодится и владельцам автомобилей или мотоциклов, и туристам или дачникам. Тело фонаря изготовлено из автомобильного пластика (ABS), который держит лёгкие удары и переносит большие морозы до -40 градусов Цельсия. Эта модель прослужит пользователю долгие годы. Аварийный светильник. В задней части фонаря расположен аварийный светильник красного цвета. Эту модель можно использовать для маркировки места аварии или вовремя неожиданной поломки на трассе в тёмное время суток.
Преимущества
- Сигнальный красный светильник в задней части фонаря
- Подзарядка от сети 220V и бортовой сети автомобиля 12V
- Ремень для переноски на плече