Фонарь аккумуляторный Эра FA3W Б0008962

Преимущества

Сигнальный красный светильник в задней части фонаря

Подзарядка от сети 220V и бортовой сети автомобиля 12V

Ремень для переноски на плече

Фонарь ЭРА FA3W - это ручной прожектор со встроенным аварийным светильником. Такой фонарь пригодится и владельцам автомобилей или мотоциклов, и туристам или дачникам. Тело фонаря изготовлено из автомобильного пластика (ABS), который держит лёгкие удары и переносит большие морозы до -40 градусов Цельсия. Эта модель прослужит пользователю долгие годы. Аварийный светильник. В задней части фонаря расположен аварийный светильник красного цвета. Эту модель можно использовать для маркировки места аварии или вовремя неожиданной поломки на трассе в тёмное время суток.