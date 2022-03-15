Фонарь аккумуляторный Эра FA65M
Арт. X43716144
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.414
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Степень защиты
|IP 44
- Фонарь ЭРА FA65M C0029744 - это аккумуляторный осветительный прибор незаменимый на природе, при работах в темное время суток или в не освещаемых помещениях. В комплект входят 2 зарядных устройства: сетевое (220 В) и автомобильное (12 В), а время беспрерывной работы составляет 8 часов. Яркий прожекторный луч возможен благодаря наличию 19 белых LED + 24 белых LED ламп. Кроме этого, корпус фонаря оснащен компасом, что делает эту модель идеальной для походов.
Преимущества
- Яркие светодиодные лампы
- Фонарь в головной части и на корпусе - 19 LED + 24 LED
- Ремень для переноски на плече
- Время работы без зарядки 8 часов
- Не боится влаги и деформации
- Долгий срок службы