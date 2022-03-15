Фонарь аккумуляторный Эра FA65M

Преимущества

Яркие светодиодные лампы

Фонарь в головной части и на корпусе - 19 LED + 24 LED

Ремень для переноски на плече

Время работы без зарядки 8 часов

Не боится влаги и деформации

Долгий срок службы

Фонарь ЭРА FA65M C0029744 - это аккумуляторный осветительный прибор незаменимый на природе, при работах в темное время суток или в не освещаемых помещениях. В комплект входят 2 зарядных устройства: сетевое (220 В) и автомобильное (12 В), а время беспрерывной работы составляет 8 часов. Яркий прожекторный луч возможен благодаря наличию 19 белых LED + 24 белых LED ламп. Кроме этого, корпус фонаря оснащен компасом, что делает эту модель идеальной для походов.