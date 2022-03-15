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Фонарь аккумуляторный Эра FA65M
4.0
3
Найти аналог
Фонари и фонарики
    Фонарь аккумуляторный Эра FA65M
    Арт. X43716144
    4.0
    3
    Фонарь аккумуляторный Эра FA65M
    Фонарь аккумуляторный Эра FA65M
    Фонарь аккумуляторный Эра FA65M
    Фонарь аккумуляторный Эра FA65M
    Фонарь аккумуляторный Эра FA65M
    Фонарь аккумуляторный Эра FA65M
      Фонарь аккумуляторный Эра FA65M
      Фонарь аккумуляторный Эра FA65M
      Фонарь аккумуляторный Эра FA65M
      Фонарь аккумуляторный Эра FA65M
      Фонарь аккумуляторный Эра FA65M
      Фонарь аккумуляторный Эра FA65M

      Фонарь аккумуляторный Эра FA65M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X43716144
      4.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.414
      Степень защиты
      		IP 44
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фонарь ЭРА FA65M C0029744 - это аккумуляторный осветительный прибор незаменимый на природе, при работах в темное время суток или в не освещаемых помещениях. В комплект входят 2 зарядных устройства: сетевое (220 В) и автомобильное (12 В), а время беспрерывной работы составляет 8 часов. Яркий прожекторный луч возможен благодаря наличию 19 белых LED + 24 белых LED ламп. Кроме этого, корпус фонаря оснащен компасом, что делает эту модель идеальной для походов.

        Преимущества

        • Яркие светодиодные лампы
        • Фонарь в головной части и на корпусе - 19 LED + 24 LED
        • Ремень для переноски на плече
        • Время работы без зарядки 8 часов
        • Не боится влаги и деформации
        • Долгий срок службы