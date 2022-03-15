Аккумуляторный фонарь DeWalt DW 904

Преимущества

Ударопрочный корпус

Головка фонаря поворачивается на 90 градусов

Широкий пучок света, металлический отражатель и ксеноновая лампа для большей яркости



Может фиксироваться в пяти положениях направления пуска света (включая вертикальное и горизонтальное)



Аккумуляторный фонарь DeWALT DW904 - предназначен для долговременного освещения темных мест, где нет электросети.