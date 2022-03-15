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Аккумуляторный фонарь DeWalt DW 904
4.5
2
842 ₽
Фонари и фонарики
    Аккумуляторный фонарь DeWalt DW 904
    Арт. X43716125
    4.5
    2
    Аккумуляторный фонарь DeWalt DW 904
    Аккумуляторный фонарь DeWalt DW 904
      Аккумуляторный фонарь DeWalt DW 904
      Аккумуляторный фонарь DeWalt DW 904

      Аккумуляторный фонарь DeWalt DW 904

      842 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X43716125
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		0.34
      Габариты, мм
      		85x240
      Все характеристики
      842 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный фонарь DeWALT DW904 - предназначен для долговременного освещения темных мест, где нет электросети.

        Преимущества

        • Ударопрочный корпус
        • Головка фонаря поворачивается на 90 градусов
        • Широкий пучок света, металлический отражатель и ксеноновая лампа для большей яркости
        • Может фиксироваться в пяти положениях направления пуска света (включая вертикальное и горизонтальное)