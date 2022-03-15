Аккумуляторный фонарь DeWalt DW 904
Арт. X43716125
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|0.34
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Габариты, мм
|85x240
- Аккумуляторный фонарь DeWALT DW904 - предназначен для долговременного освещения темных мест, где нет электросети.
Преимущества
- Ударопрочный корпус
- Головка фонаря поворачивается на 90 градусов
- Широкий пучок света, металлический отражатель и ксеноновая лампа для большей яркости
- Может фиксироваться в пяти положениях направления пуска света (включая вертикальное и горизонтальное)