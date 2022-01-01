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Фонарь для обнаружения утечек хладагента Fluke RLD2
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Течеискатели фреона
    Фонарь для обнаружения утечек хладагента Fluke RLD2
    Арт. geototal_417
    Фонарь для обнаружения утечек хладагента Fluke RLD2
    Фонарь для обнаружения утечек хладагента Fluke RLD2
    Фонарь для обнаружения утечек хладагента Fluke RLD2
    Фонарь для обнаружения утечек хладагента Fluke RLD2
    Фонарь для обнаружения утечек хладагента Fluke RLD2
      Фонарь для обнаружения утечек хладагента Fluke RLD2
      Фонарь для обнаружения утечек хладагента Fluke RLD2
      Фонарь для обнаружения утечек хладагента Fluke RLD2
      Фонарь для обнаружения утечек хладагента Fluke RLD2
      Фонарь для обнаружения утечек хладагента Fluke RLD2

      Фонарь для обнаружения утечек хладагента Fluke RLD2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_417

      Характеристики

      Производитель
      		Fluke
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Мин. рабочая температура, °C
      		0
      Макс. рабочая температура, °C
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компактный и простой в эксплуатации ультрафиолетовый фонарь RLD2 позволяет мгновенно обнаружить утечки хладагента. Ультрафиолетовый фонарь используется для обнаружения области утечки, а лазерный указатель позволяет точно выделить место утечки. Данный универсальный прибор для обнаружения утечек является незаменимым инструментов для техников, обслуживающих системы обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха. Прибор имеет четыре рабочих режима, а срок его службы составляет 100 000 часов.

        Преимущества

        • Шесть ультрафиолетовых светодиодов (длина волны излучаемого света - 395 нм) обеспечивают обнаружение красителей в утечках
        • Лазерный указатель точно указывает на центр ультрафиолетовой области
        • Фонарь с тремя светодиодами видимого света, срок службы которых превышает 100000 часов
        • Рабочая температура: от 0 °C до 50 °C
        • Четыре режима работы: фонарь, ультрафиолетовый фонарь, лазерный луч, комбинация ультрафиолетового фонаря и лазера
        • В комплект поставки входят съемная цепочка с карабином и батарея AAA