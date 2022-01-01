Фонарь для обнаружения утечек хладагента Fluke RLD2
Арт. geototal_417
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Мин. рабочая температура, °C
|0
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Макс. рабочая температура, °C
|50
- Компактный и простой в эксплуатации ультрафиолетовый фонарь RLD2 позволяет мгновенно обнаружить утечки хладагента. Ультрафиолетовый фонарь используется для обнаружения области утечки, а лазерный указатель позволяет точно выделить место утечки. Данный универсальный прибор для обнаружения утечек является незаменимым инструментов для техников, обслуживающих системы обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха. Прибор имеет четыре рабочих режима, а срок его службы составляет 100 000 часов.
Преимущества
- Шесть ультрафиолетовых светодиодов (длина волны излучаемого света - 395 нм) обеспечивают обнаружение красителей в утечках
- Лазерный указатель точно указывает на центр ультрафиолетовой области
- Фонарь с тремя светодиодами видимого света, срок службы которых превышает 100000 часов
- Рабочая температура: от 0 °C до 50 °C
- Четыре режима работы: фонарь, ультрафиолетовый фонарь, лазерный луч, комбинация ультрафиолетового фонаря и лазера
- В комплект поставки входят съемная цепочка с карабином и батарея AAA