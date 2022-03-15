Аккумуляторный фонарь Эра FA19M

Преимущества

Свинцово-кислотный аккумулятор 6В, 4.5А*ч

Надежность

Эффективное освещение

В комплекте ремень для переноски фонаря на плече

Материал корпуса - ударопрочный пластик

Фонарь ЭРА FA19M C0028106 подходит для использования как в быту, так и в дороге или на отдыхе. Зарядку изделия можно производить от сети 220В или автомобильного прикруивателя 12В. Фонарь имеет мощный световой поток за счет 19 диодов, которые потребляют минимальное количество энергии. Рукоятка фонаря ЭРА FA19M C0028106 имеет удобную форму.