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Аккумуляторный фонарь Эра FA19M
5.0
2
Найти аналог
Фонари и фонарики
    Аккумуляторный фонарь Эра FA19M
    Арт. X792100
    5.0
    2
    Аккумуляторный фонарь Эра FA19M
    Аккумуляторный фонарь Эра FA19M
    Аккумуляторный фонарь Эра FA19M
    Аккумуляторный фонарь Эра FA19M
      Аккумуляторный фонарь Эра FA19M
      Аккумуляторный фонарь Эра FA19M
      Аккумуляторный фонарь Эра FA19M
      Аккумуляторный фонарь Эра FA19M

      Аккумуляторный фонарь Эра FA19M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X792100
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.35
      Степень защиты
      		IP 44
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фонарь ЭРА FA19M C0028106 подходит для использования как в быту, так и в дороге или на отдыхе. Зарядку изделия можно производить от сети 220В или автомобильного прикруивателя 12В. Фонарь имеет мощный световой поток за счет 19 диодов, которые потребляют минимальное количество энергии. Рукоятка фонаря ЭРА FA19M C0028106 имеет удобную форму.

        Преимущества

        • Свинцово-кислотный аккумулятор 6В, 4.5А*ч
        • Надежность
        • Эффективное освещение
        • В комплекте ремень для переноски фонаря на плече
        • Материал корпуса - ударопрочный пластик