Аккумуляторный фонарь Эра FA55M
Арт. X792179
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1
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Степень защиты
|IP 44
- Фонарь ЭРА FA55M C0028107 подходит для применения в различных условиях. Изделие можно брать с собой в походы, в дорогу и пр. Фонарь оснащен аккумулятором, который заряжается от сети 220 В. Прибор сочетает в себе три разных типа ламп - это светодиоды, галогенная лампа и люминесцентная лампа. Они выдают разные по мощности световые потоки, их можно выбирать в зависимости от условий использования. Материалом для изготовления корпуса фонаря ЭРА FA55M C0028107 служит прочный противоударный пластик.
Преимущества
- 9 белых LED + галогенная лампа 10W + люминесцентная лампа 7W
- Аккумулятор 6В, 2.5 А*ч
- Эффективное освещение
- Надежность
- Долгий срок службы