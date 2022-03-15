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Аккумуляторный фонарь Эра FA55M
5.0
2
Найти аналог
Фонари и фонарики
    Аккумуляторный фонарь Эра FA55M
    Арт. X792179
    5.0
    2
    Аккумуляторный фонарь Эра FA55M
    Аккумуляторный фонарь Эра FA55M
    Аккумуляторный фонарь Эра FA55M
    Аккумуляторный фонарь Эра FA55M
      Аккумуляторный фонарь Эра FA55M
      Аккумуляторный фонарь Эра FA55M
      Аккумуляторный фонарь Эра FA55M
      Аккумуляторный фонарь Эра FA55M

      Аккумуляторный фонарь Эра FA55M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X792179
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1
      Степень защиты
      		IP 44
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фонарь ЭРА FA55M C0028107 подходит для применения в различных условиях. Изделие можно брать с собой в походы, в дорогу и пр. Фонарь оснащен аккумулятором, который заряжается от сети 220 В. Прибор сочетает в себе три разных типа ламп - это светодиоды, галогенная лампа и люминесцентная лампа. Они выдают разные по мощности световые потоки, их можно выбирать в зависимости от условий использования. Материалом для изготовления корпуса фонаря ЭРА FA55M C0028107 служит прочный противоударный пластик.

        Преимущества

        • 9 белых LED + галогенная лампа 10W + люминесцентная лампа 7W
        • Аккумулятор 6В, 2.5 А*ч
        • Эффективное освещение
        • Надежность
        • Долгий срок службы