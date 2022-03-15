Аккумуляторный фонарь Эра FA55M

Преимущества

9 белых LED + галогенная лампа 10W + люминесцентная лампа 7W

Аккумулятор 6В, 2.5 А*ч

Эффективное освещение

Надежность

Долгий срок службы

Фонарь ЭРА FA55M C0028107 подходит для применения в различных условиях. Изделие можно брать с собой в походы, в дорогу и пр. Фонарь оснащен аккумулятором, который заряжается от сети 220 В. Прибор сочетает в себе три разных типа ламп - это светодиоды, галогенная лампа и люминесцентная лампа. Они выдают разные по мощности световые потоки, их можно выбирать в зависимости от условий использования. Материалом для изготовления корпуса фонаря ЭРА FA55M C0028107 служит прочный противоударный пластик.