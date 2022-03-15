Аккумуляторный фонарь Фотон PM-0107 Green
Арт. 77777X792123
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Степень защиты
|IP 20
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Емкость аккумулятора, А/ч
|0.8
- Компактный светодиодный аккумуляторный фонарь Фотон РМ-0107 — это новое поколение ручных фонарей с питанием от аккумулятора. Встроенное зарядное устройство (ножки вилки выдвигаются из корпуса фонаря) обеспечивает дополнительное удобство, так как не требуется носить с собой зарядное устройство, а можно подключить для подзарядки непосредственно в розетку 220 вольт в любом удобном месте.
Преимущества
- Длительное время работы на одном заряде аккумулятора обеспечивается применением светодиодов и оптимальной ёмкостью применяемых аккумуляторов 4V 0,8A
- Большая дальность светового луча обеспечивается новейшими 7 светодиодами Straw-Hat и специальным рефлекторным отражателем
- Время работы на одном заряде аккумулятора – до 11 часов
- Время заряда аккумулятора – от 8 до 14 часов
- Компактный размер