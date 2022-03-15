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Аккумуляторный фонарь Фотон PM-0107 Green
5.0
2
Найти аналог
Фонари и фонарики
    Аккумуляторный фонарь Фотон PM-0107 Green
    Арт. 77777X792123
    5.0
    2
    Аккумуляторный фонарь Фотон PM-0107 Green

      Аккумуляторный фонарь Фотон PM-0107 Green

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X792123
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Фотон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Степень защиты
      		IP 20
      Емкость аккумулятора, А/ч
      		0.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компактный светодиодный аккумуляторный фонарь Фотон РМ-0107 — это новое поколение ручных фонарей с питанием от аккумулятора. Встроенное зарядное устройство (ножки вилки выдвигаются из корпуса фонаря) обеспечивает дополнительное удобство, так как не требуется носить с собой зарядное устройство, а можно подключить для подзарядки непосредственно в розетку 220 вольт в любом удобном месте.

        Преимущества

        • Длительное время работы на одном заряде аккумулятора обеспечивается применением светодиодов и оптимальной ёмкостью применяемых аккумуляторов 4V 0,8A
        • Большая дальность светового луча обеспечивается новейшими 7 светодиодами Straw-Hat и специальным рефлекторным отражателем
        • Время работы на одном заряде аккумулятора – до 11 часов
        • Время заряда аккумулятора – от 8 до 14 часов
        • Компактный размер