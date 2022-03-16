Аккумуляторный фонарь Фотон PM-0115 Orange

Преимущества

Оснащен 2 встроенными аккумуляторами

Имеет 15 светодиодов Straw-Hat

Можно брать с собой в дорогу, так как он способен работать до 8 часов без подзаряда

Дальность луча: 75 м

Тип аккумулятора: свинцово-кислотный 4V*0,7A

Аккумуляторный светодиодный фонарь Рекорд РМ-0115 Orange 22539 имеет выдвижную вилку, при помощи которой прибор подключается к розетке для заряда аккумулятора. Конструкция изготовлена из пластика.