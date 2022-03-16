Аккумуляторный фонарь Фотон PM-0115 Orange
Арт. X792243
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.23
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Габариты, мм
|185х98х98
- Аккумуляторный светодиодный фонарь Рекорд РМ-0115 Orange 22539 имеет выдвижную вилку, при помощи которой прибор подключается к розетке для заряда аккумулятора. Конструкция изготовлена из пластика.
Преимущества
- Оснащен 2 встроенными аккумуляторами
- Имеет 15 светодиодов Straw-Hat
- Можно брать с собой в дорогу, так как он способен работать до 8 часов без подзаряда
- Дальность луча: 75 м
- Тип аккумулятора: свинцово-кислотный 4V*0,7A