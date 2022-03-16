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Аккумуляторный фонарь Фотон PM-0115 Orange
5.0
2
Найти аналог
Фонари и фонарики
    Аккумуляторный фонарь Фотон PM-0115 Orange
    Арт. X792243
    5.0
    2
    Аккумуляторный фонарь Фотон PM-0115 Orange
    Аккумуляторный фонарь Фотон PM-0115 Orange
    Аккумуляторный фонарь Фотон PM-0115 Orange
    Аккумуляторный фонарь Фотон PM-0115 Orange
    Аккумуляторный фонарь Фотон PM-0115 Orange
    Аккумуляторный фонарь Фотон PM-0115 Orange
      Аккумуляторный фонарь Фотон PM-0115 Orange
      Аккумуляторный фонарь Фотон PM-0115 Orange
      Аккумуляторный фонарь Фотон PM-0115 Orange
      Аккумуляторный фонарь Фотон PM-0115 Orange
      Аккумуляторный фонарь Фотон PM-0115 Orange
      Аккумуляторный фонарь Фотон PM-0115 Orange

      Аккумуляторный фонарь Фотон PM-0115 Orange

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X792243
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Фотон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.23
      Габариты, мм
      		185х98х98
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный светодиодный фонарь Рекорд РМ-0115 Orange 22539 имеет выдвижную вилку, при помощи которой прибор подключается к розетке для заряда аккумулятора. Конструкция изготовлена из пластика.

        Преимущества

        • Оснащен 2 встроенными аккумуляторами
        • Имеет 15 светодиодов Straw-Hat
        • Можно брать с собой в дорогу, так как он способен работать до 8 часов без подзаряда
        • Дальность луча: 75 м
        • Тип аккумулятора: свинцово-кислотный 4V*0,7A