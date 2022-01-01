Фонарь Фотон светодиодный PB-0303 Blue

Фонарь светодиодный "Фотон" BLUE PB-0303 Ручной фонарь, фонарик — небольшой, носимый источник света для индивидуального использования. В настоящее время, под карманными фонарями понимают, прежде всего, электрические фонари, хотя существуют химические (с использованием химических элементов питания) и механические (преобразующие мускульную силу в электрическую).