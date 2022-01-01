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Фонарь Фотон светодиодный PB-0303 Blue
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Фонари и фонарики
    Фонарь Фотон светодиодный PB-0303 Blue
    Арт. 77777X792100
    Фонарь Фотон светодиодный PB-0303 Blue

      Фонарь Фотон светодиодный PB-0303 Blue

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X792100

      Характеристики

      Производитель
      		Фотон
      Емкость аккумулятора, А/ч
      		1.7
      Тип аккумулятора
      		свинцово-кислотный
      Питание
      		аккумулятор
      Макс. время работы, ч
      		12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •      Фонарь светодиодный "Фотон" BLUE PB-0303 Ручной фонарь, фонарик — небольшой, носимый источник света для индивидуального использования. В настоящее время, под карманными фонарями понимают, прежде всего, электрические фонари, хотя существуют химические (с использованием химических элементов питания) и механические (преобразующие мускульную силу в электрическую).