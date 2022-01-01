Фонарь Фотон светодиодный PB-0303 Blue
Арт. 77777X792100
Характеристики
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Производитель
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Емкость аккумулятора, А/ч
|1.7
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Тип аккумулятора
|свинцово-кислотный
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Питание
|аккумулятор
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Макс. время работы, ч
|12
Фонарь светодиодный "Фотон" BLUE PB-0303 Ручной фонарь, фонарик — небольшой, носимый источник света для индивидуального использования. В настоящее время, под карманными фонарями понимают, прежде всего, электрические фонари, хотя существуют химические (с использованием химических элементов питания) и механические (преобразующие мускульную силу в электрическую).