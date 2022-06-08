Фонарь многофункциональный Sturm LED 4050-03-2X ( два магнита)
Арт. X43716203
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.15
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Степень защиты
|IP 20
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- Многофункциональный фонарь Sturm 4050-03-2X - это простой в использовании осветительный прибор с выдвижной частью, которая позволяет исследовать труднодоступные места. Корпус выполнен из алюминиевого сплава. Фонарь имеет 2 магнита для фиксации на металлическую поверхность.
Преимущества
- Предназначен для освещения при проведении технических работ
- Яркость светодиодов увеличена на 50% по сравнению с аналогами
- Гибкий наконечник Sturm 4050-03-2X на телескопическом стержне позволяет подсвечивать рабочую зону под разным углом и в труднодоступных местах
- Прочный корпус из алюминиевого сплава оснащен обрезиненной кнопкой выключения и зажимом для переноски на ремне или в кармане
- Удобный захват и защиту от выскальзывания обеспечивается благодаря нанесения на корпус фонаря рисунка с протектором
- Мощность магнитов на торцевой части (увеличена на 127%, удерживает до 165г), на рефлекторе фонаря (увеличена на 67%, удерживает до 835г), что позволяет полностью вытянуть телескопический стержень при креплении на вертикальной поверхности, а также доставать мелкие металлические предметы
- Гибкий телескопический стержень (175-530 мм)
- 2 мощных магнита
- 3 светодиода силой 18000 МСD
- Эргономичная рукоятка
- 4 батарейки LR44 - в комплекте