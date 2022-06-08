Фонарь многофункциональный Sturm LED 4050-03-2X ( два магнита)

Преимущества

Предназначен для освещения при проведении технических работ

Яркость светодиодов увеличена на 50% по сравнению с аналогами

Гибкий наконечник Sturm 4050-03-2X на телескопическом стержне позволяет подсвечивать рабочую зону под разным углом и в труднодоступных местах

Прочный корпус из алюминиевого сплава оснащен обрезиненной кнопкой выключения и зажимом для переноски на ремне или в кармане

Удобный захват и защиту от выскальзывания обеспечивается благодаря нанесения на корпус фонаря рисунка с протектором

Мощность магнитов на торцевой части (увеличена на 127%, удерживает до 165г), на рефлекторе фонаря (увеличена на 67%, удерживает до 835г), что позволяет полностью вытянуть телескопический стержень при креплении на вертикальной поверхности, а также доставать мелкие металлические предметы

Гибкий телескопический стержень (175-530 мм)

2 мощных магнита

3 светодиода силой 18000 МСD

Эргономичная рукоятка

4 батарейки LR44 - в комплекте

Многофункциональный фонарь Sturm 4050-03-2X - это простой в использовании осветительный прибор с выдвижной частью, которая позволяет исследовать труднодоступные места. Корпус выполнен из алюминиевого сплава. Фонарь имеет 2 магнита для фиксации на металлическую поверхность.