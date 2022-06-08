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Фонарь многофункциональный Sturm LED 4050-03-2X ( два магнита)
5.0
2
360 ₽
Фонари и фонарики
    Фонарь многофункциональный Sturm LED 4050-03-2X ( два магнита)
    Арт. X43716203
    5.0
    2
    Фонарь многофункциональный Sturm LED 4050-03-2X ( два магнита)
    Фонарь многофункциональный Sturm LED 4050-03-2X ( два магнита)
    Фонарь многофункциональный Sturm LED 4050-03-2X ( два магнита)
    Фонарь многофункциональный Sturm LED 4050-03-2X ( два магнита)
      Фонарь многофункциональный Sturm LED 4050-03-2X ( два магнита)
      Фонарь многофункциональный Sturm LED 4050-03-2X ( два магнита)
      Фонарь многофункциональный Sturm LED 4050-03-2X ( два магнита)
      Фонарь многофункциональный Sturm LED 4050-03-2X ( два магнита)

      Фонарь многофункциональный Sturm LED 4050-03-2X ( два магнита)

      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X43716203
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.15
      Степень защиты
      		IP 20
      Все характеристики
      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Многофункциональный фонарь Sturm 4050-03-2X - это простой в использовании осветительный прибор с выдвижной частью, которая позволяет исследовать труднодоступные места. Корпус выполнен из алюминиевого сплава. Фонарь имеет 2 магнита для фиксации на металлическую поверхность.

        Преимущества

        • Предназначен для освещения при проведении технических работ
        • Яркость светодиодов увеличена на 50% по сравнению с аналогами
        • Гибкий наконечник Sturm 4050-03-2X на телескопическом стержне позволяет подсвечивать рабочую зону под разным углом и в труднодоступных местах
        • Прочный корпус из алюминиевого сплава оснащен обрезиненной кнопкой выключения и зажимом для переноски на ремне или в кармане
        • Удобный захват и защиту от выскальзывания обеспечивается благодаря нанесения на корпус фонаря рисунка с протектором
        • Мощность магнитов на торцевой части (увеличена на 127%, удерживает до 165г), на рефлекторе фонаря (увеличена на 67%, удерживает до 835г), что позволяет полностью вытянуть телескопический стержень при креплении на вертикальной поверхности, а также доставать мелкие металлические предметы
        • Гибкий телескопический стержень (175-530 мм)
        • 2 мощных магнита
        • 3 светодиода силой 18000 МСD
        • Эргономичная рукоятка
        • 4 батарейки LR44 - в комплекте