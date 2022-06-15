Налобный фонарь Era GB-605

Преимущества

Налобный светодиодный фонарь GB-605 сделан из ударопрочного пластика и улучшен покрытием "Шагрень"

Покрытие защищает корпус от царапин, а также приятно на ощупь и из-за шероховатости имеет противоскользящий эффект

Стильный внешний вид

Фонарь оборудован качественными светодиодами, которые не требуют замены и не перегорают. 23 светодиода светят ярко, белым ровным светом, дальность луча составляет 120 метров

В фонаре предусмотрено 4 режима работы, на полной мощности фонарь работает 18 часов без перерыва

Питается от трех батареек типа ААА

В фонаре предусмотрена возможность регулировки наклона фонаря для максимально комфортного использования

Подходит для кемпинга или ночной рыбалки, энергоэкономичность светодиодов позволяет использовать фонарь длительное время, не меняя батарейки

Налобный фонарь ЭРА GB-605 23xLED, 3xAAA, 4 режима, черный Б0031385 удобно крепится на голову пользователя, имеет возможность наклона светящейся части. Оснащен нескольким режимами яркости светодиодов. Эффективно освещает окружающее пространство, при этом экономично расходуя заряд батареек. Элементы питания в комплект поставки не входят.