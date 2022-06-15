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Налобный фонарь Era GB-605
5.0
2
410 ₽
Фонари и фонарики
    Налобный фонарь Era GB-605
    Арт. О00000006680
    5.0
    2
    Налобный фонарь Era GB-605
    Налобный фонарь Era GB-605
    Налобный фонарь Era GB-605
    Налобный фонарь Era GB-605
    Налобный фонарь Era GB-605
    Налобный фонарь Era GB-605
      Налобный фонарь Era GB-605
      Налобный фонарь Era GB-605
      Налобный фонарь Era GB-605
      Налобный фонарь Era GB-605
      Налобный фонарь Era GB-605
      Налобный фонарь Era GB-605

      Налобный фонарь Era GB-605

      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006680
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.11
      Степень защиты
      		IP 40
      Все характеристики
      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Нет в наличии
      Убойная сила. От комаров,клещей, мошек Maximum 150см3/24Н
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Налобный фонарь ЭРА GB-605 23xLED, 3xAAA, 4 режима, черный Б0031385 удобно крепится на голову пользователя, имеет возможность наклона светящейся части. Оснащен нескольким режимами яркости светодиодов. Эффективно освещает окружающее пространство, при этом экономично расходуя заряд батареек. Элементы питания в комплект поставки не входят.

        Преимущества

        • Налобный светодиодный фонарь GB-605 сделан из ударопрочного пластика и улучшен покрытием "Шагрень"
        • Покрытие защищает корпус от царапин, а также приятно на ощупь и из-за шероховатости имеет противоскользящий эффект
        • Стильный внешний вид
        • Фонарь оборудован качественными светодиодами, которые не требуют замены и не перегорают. 23 светодиода светят ярко, белым ровным светом, дальность луча составляет 120 метров
        • В фонаре предусмотрено 4 режима работы, на полной мощности фонарь работает 18 часов без перерыва
        • Питается от трех батареек типа ААА
        • В фонаре предусмотрена возможность регулировки наклона фонаря для максимально комфортного использования
        • Подходит для кемпинга или ночной рыбалки, энергоэкономичность светодиодов позволяет использовать фонарь длительное время, не меняя батарейки