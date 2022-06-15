Налобный фонарь Era GB-605
Арт. О00000006680
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|0.11
|
Степень защиты
|IP 40
С этим товаром смотрят
- Налобный фонарь ЭРА GB-605 23xLED, 3xAAA, 4 режима, черный Б0031385 удобно крепится на голову пользователя, имеет возможность наклона светящейся части. Оснащен нескольким режимами яркости светодиодов. Эффективно освещает окружающее пространство, при этом экономично расходуя заряд батареек. Элементы питания в комплект поставки не входят.
Преимущества
- Налобный светодиодный фонарь GB-605 сделан из ударопрочного пластика и улучшен покрытием "Шагрень"
- Покрытие защищает корпус от царапин, а также приятно на ощупь и из-за шероховатости имеет противоскользящий эффект
- Стильный внешний вид
- Фонарь оборудован качественными светодиодами, которые не требуют замены и не перегорают. 23 светодиода светят ярко, белым ровным светом, дальность луча составляет 120 метров
- В фонаре предусмотрено 4 режима работы, на полной мощности фонарь работает 18 часов без перерыва
- Питается от трех батареек типа ААА
- В фонаре предусмотрена возможность регулировки наклона фонаря для максимально комфортного использования
- Подходит для кемпинга или ночной рыбалки, энергоэкономичность светодиодов позволяет использовать фонарь длительное время, не меняя батарейки