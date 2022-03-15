Фонарь налобный Эра G23

Преимущества

Мощное освещение - 23 белых светодиода

4 режима работы

Источник питания - 3хLR03(AAA) (в комплект не входят)

Эластичная лента

Удобство и надежность

Налобный фонарь ЭРА G23 C0027213 применяется в походах, на рыбалке, при ремонтных работах. Главное преимущество изделия в том, что при его использовании обе руки остаются свободными. 23 белых светодиода обеспечивают яркое освещение окружающего пространства. Фонарь работает от трех батареек типа ААА и не потребляет много энергии благодаря экономичному типу ламп. Корпус налобного фонаря ЭРА G23 C0027213 полностью изготовлен из ударопрочного пластика.