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Фонарь налобный Эра G23
5.0
3
Найти аналог
Фонари и фонарики
    Фонарь налобный Эра G23
    Арт. X792214
    5.0
    3
    Фонарь налобный Эра G23
    Фонарь налобный Эра G23
      Фонарь налобный Эра G23
      Фонарь налобный Эра G23

      Фонарь налобный Эра G23

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X792214
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.11
      Степень защиты
      		IP 33
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Налобный фонарь ЭРА G23 C0027213 применяется в походах, на рыбалке, при ремонтных работах. Главное преимущество изделия в том, что при его использовании обе руки остаются свободными. 23 белых светодиода обеспечивают яркое освещение окружающего пространства. Фонарь работает от трех батареек типа ААА и не потребляет много энергии благодаря экономичному типу ламп. Корпус налобного фонаря ЭРА G23 C0027213 полностью изготовлен из ударопрочного пластика.

        Преимущества

        • Мощное освещение - 23 белых светодиода
        • 4 режима работы
        • Источник питания - 3хLR03(AAA) (в комплект не входят)
        • Эластичная лента
        • Удобство и надежность