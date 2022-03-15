Фонарь налобный Эра G23
Арт. X792214
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.11
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Степень защиты
|IP 33
- Налобный фонарь ЭРА G23 C0027213 применяется в походах, на рыбалке, при ремонтных работах. Главное преимущество изделия в том, что при его использовании обе руки остаются свободными. 23 белых светодиода обеспечивают яркое освещение окружающего пространства. Фонарь работает от трех батареек типа ААА и не потребляет много энергии благодаря экономичному типу ламп. Корпус налобного фонаря ЭРА G23 C0027213 полностью изготовлен из ударопрочного пластика.
Преимущества
- Мощное освещение - 23 белых светодиода
- 4 режима работы
- Источник питания - 3хLR03(AAA) (в комплект не входят)
- Эластичная лента
- Удобство и надежность