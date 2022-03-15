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Телескопический LED фонарь с магнитом Sturm 4050-01-2X
5.0
2
Найти аналог
Фонари и фонарики
    Телескопический LED фонарь с магнитом Sturm 4050-01-2X
    Арт. X43716121
    5.0
    2
    Телескопический LED фонарь с магнитом Sturm 4050-01-2X
    Телескопический LED фонарь с магнитом Sturm 4050-01-2X
    Телескопический LED фонарь с магнитом Sturm 4050-01-2X
    Телескопический LED фонарь с магнитом Sturm 4050-01-2X
    Телескопический LED фонарь с магнитом Sturm 4050-01-2X
      Телескопический LED фонарь с магнитом Sturm 4050-01-2X
      Телескопический LED фонарь с магнитом Sturm 4050-01-2X
      Телескопический LED фонарь с магнитом Sturm 4050-01-2X
      Телескопический LED фонарь с магнитом Sturm 4050-01-2X
      Телескопический LED фонарь с магнитом Sturm 4050-01-2X

      Телескопический LED фонарь с магнитом Sturm 4050-01-2X

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X43716121
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.12
      Степень защиты
      		IP X4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фонарь Led, два магнита Sturm 4050-01-2X применяется для освещения затемненных пространств. Корпус фонаря изготовлен из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием. Оснащен телескопическим стержнем длина которого меняется от 175 до 530мм. Гибкий наконечник и наличие двух мощных магнитов позволяют поднимать различные металлические предметы, которые упали в труднодоступное место. Благодаря магнитам возможно прикрепить фонарь к металлическому предмету, освободив, тем самым руки для работы. Прочный корпус из алюминиевого сплава оснащен обрезиненной кнопкой выключения и зажимом для переноски на ремне или в кармане. Магнит на лицевой части и гибкий наконечник фонаря Led Sturm 4050-01-2X позволяют поднимать металлические предметы из труднодоступных мест.

        Преимущества

        • Эргономичность
        • Универсальность
        • Телескопический стержень - 17.5-53 см
        • Влагозащищенный корпус - работа под водой (до 10 см)
        • Работает от 4 батареек LR 44 (в комплекте)