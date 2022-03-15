Телескопический LED фонарь с магнитом Sturm 4050-01-2X

Преимущества

Эргономичность

Универсальность

Телескопический стержень - 17.5-53 см

Влагозащищенный корпус - работа под водой (до 10 см)

Работает от 4 батареек LR 44 (в комплекте)

Фонарь Led, два магнита Sturm 4050-01-2X применяется для освещения затемненных пространств. Корпус фонаря изготовлен из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием. Оснащен телескопическим стержнем длина которого меняется от 175 до 530мм. Гибкий наконечник и наличие двух мощных магнитов позволяют поднимать различные металлические предметы, которые упали в труднодоступное место. Благодаря магнитам возможно прикрепить фонарь к металлическому предмету, освободив, тем самым руки для работы. Прочный корпус из алюминиевого сплава оснащен обрезиненной кнопкой выключения и зажимом для переноски на ремне или в кармане. Магнит на лицевой части и гибкий наконечник фонаря Led Sturm 4050-01-2X позволяют поднимать металлические предметы из труднодоступных мест.