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Налобный фонарь Трофи TG9 Эра С0045557
5.0
2
Найти аналог
Фонари и фонарики
    Налобный фонарь Трофи TG9 Эра С0045557
    Арт. X43716165
    5.0
    2
    Налобный фонарь Трофи TG9 Эра С0045557
    Налобный фонарь Трофи TG9 Эра С0045557
    Налобный фонарь Трофи TG9 Эра С0045557
    Налобный фонарь Трофи TG9 Эра С0045557
    Налобный фонарь Трофи TG9 Эра С0045557
      Налобный фонарь Трофи TG9 Эра С0045557
      Налобный фонарь Трофи TG9 Эра С0045557
      Налобный фонарь Трофи TG9 Эра С0045557
      Налобный фонарь Трофи TG9 Эра С0045557
      Налобный фонарь Трофи TG9 Эра С0045557

      Налобный фонарь Трофи TG9 Эра С0045557

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X43716165
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Трофи
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.29
      Степень защиты
      		IP 44
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный налобный фонарь ТРОФИ TG9 9xLED C0045557 позволяет освободить руки во время работы. Помогает производить операции в затемненном пространстве, например, при ремонте автомобиля. Корпус выполнен из ударопрочного пластика. Удобное крепление-резинка регулируется по размеру головы. Фонарь имеет два режима работы и 9 белых LED ламп. Фонарь оснащен аккумулятором, зарядка которого осуществляется при помощи специального шнура от сети 220 В. Яркость освещения можно регулировать - фонарь имеет два режима работы. Устройство крепится при помощи резинки на голову, тем самым освобождая руки для работы.

        Преимущества

        • Фонарь отличается ёмким для такого компактного устройства аккумулятором - 900 мАч
        • Изготовлен из ударопрочных материалов
        • Универсальный лаконичный дизайн, базовый чёрный цвет
        • Мягкий эластичный ремешок с функцией индивидуальной регулировки размера
        • Одной полной подзарядки от сети 220 В хватает на 9 часов непрерывной работы
        • В Трофи TG9 установлены 9 современных LED-элементов, которые не перегорают, не тускнеют со временем и не требуют замены
        • Можно выбирать нужный в зависимости от ситуации режим освещения - максимальная яркость и эконом-режим
        • Световой поток - 50 лм. Хорошая дальность светового луча 45 метров