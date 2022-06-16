Налобный фонарь Трофи TG9 Эра С0045557

Преимущества

Фонарь отличается ёмким для такого компактного устройства аккумулятором - 900 мАч

Изготовлен из ударопрочных материалов

Универсальный лаконичный дизайн, базовый чёрный цвет

Мягкий эластичный ремешок с функцией индивидуальной регулировки размера

Одной полной подзарядки от сети 220 В хватает на 9 часов непрерывной работы

В Трофи TG9 установлены 9 современных LED-элементов, которые не перегорают, не тускнеют со временем и не требуют замены

Можно выбирать нужный в зависимости от ситуации режим освещения - максимальная яркость и эконом-режим

Световой поток - 50 лм. Хорошая дальность светового луча 45 метров

Аккумуляторный налобный фонарь ТРОФИ TG9 9xLED C0045557 позволяет освободить руки во время работы. Помогает производить операции в затемненном пространстве, например, при ремонте автомобиля. Корпус выполнен из ударопрочного пластика. Удобное крепление-резинка регулируется по размеру головы. Фонарь имеет два режима работы и 9 белых LED ламп. Фонарь оснащен аккумулятором, зарядка которого осуществляется при помощи специального шнура от сети 220 В. Яркость освещения можно регулировать - фонарь имеет два режима работы. Устройство крепится при помощи резинки на голову, тем самым освобождая руки для работы.