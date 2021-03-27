Налобный фонарь Metabo 657003000
Арт. X43716142
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.3
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Напряжение, В
|1.5
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Налобный светодиодный фонарик Metabo 657003000 имеет удобный ремешок, который регулируется по обхвату головы, ввиду чего комфортно сидит и не съезжает при длительной работе. С ним не будет проблем и при наклонах - фонарь оборудован кренящимся механизмом. Светодиодное освещение отличается энергосберегаемостью, яркостью и надежностью. Имеет возможность регулирования от направленного луча к рассеянному, для разного вида работ, вблизи или вдали. Питается фонарик от трех батареек мизинчикового типа. Налобный фонарик Metabo 657003000 купить можно в одно движение в Интернет-магазине Бигам.
Преимущества фонарика Metabo 657003000:
- Яркий;
- Экономный;
- Компактный;
- Удобно носить;
- Имеет три режима;
- Долго работает.
Комплектация:
- Налобный фонарик;
- Батарейки ААА
- Упаковка.