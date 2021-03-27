Налобный фонарь Metabo 657003000

Налобный светодиодный фонарик Metabo 657003000 имеет удобный ремешок, который регулируется по обхвату головы, ввиду чего комфортно сидит и не съезжает при длительной работе. С ним не будет проблем и при наклонах - фонарь оборудован кренящимся механизмом. Светодиодное освещение отличается энергосберегаемостью, яркостью и надежностью. Имеет возможность регулирования от направленного луча к рассеянному, для разного вида работ, вблизи или вдали. Питается фонарик от трех батареек мизинчикового типа. Налобный фонарик Metabo 657003000 купить можно в одно движение в Интернет-магазине Бигам.

Преимущества фонарика Metabo 657003000:

Яркий;

Экономный;

Компактный;

Удобно носить;

Имеет три режима;

Долго работает.

Комплектация: