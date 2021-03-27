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Налобный фонарь Metabo 657003000
4.5
2
1 307 ₽
Фонари и фонарики
    Налобный фонарь Metabo 657003000
    Арт. X43716142
    4.5
    2
    Налобный фонарь Metabo 657003000
    Налобный фонарь Metabo 657003000
    Налобный фонарь Metabo 657003000
    Налобный фонарь Metabo 657003000
    Налобный фонарь Metabo 657003000
    Налобный фонарь Metabo 657003000
    Налобный фонарь Metabo 657003000
    Налобный фонарь Metabo 657003000
    Налобный фонарь Metabo 657003000
    Налобный фонарь Metabo 657003000
      Налобный фонарь Metabo 657003000
      Налобный фонарь Metabo 657003000
      Налобный фонарь Metabo 657003000
      Налобный фонарь Metabo 657003000
      Налобный фонарь Metabo 657003000
      Налобный фонарь Metabo 657003000
      Налобный фонарь Metabo 657003000
      Налобный фонарь Metabo 657003000
      Налобный фонарь Metabo 657003000
      Налобный фонарь Metabo 657003000

      Налобный фонарь Metabo 657003000

      1 307 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X43716142
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.3
      Напряжение, В
      		1.5
      Все характеристики
      1 307 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Налобный светодиодный фонарик Metabo 657003000 имеет удобный ремешок, который регулируется по обхвату головы, ввиду чего комфортно сидит и не съезжает при длительной работе. С ним не будет проблем и при наклонах - фонарь оборудован кренящимся механизмом. Светодиодное освещение отличается энергосберегаемостью, яркостью и надежностью. Имеет возможность регулирования от направленного луча к рассеянному, для разного вида работ, вблизи или вдали. Питается фонарик от трех батареек мизинчикового типа. Налобный фонарик Metabo 657003000 купить можно в одно движение в Интернет-магазине Бигам.

        Преимущества фонарика Metabo 657003000:

        • Яркий;
        • Экономный;
        • Компактный;
        • Удобно носить;
        • Имеет три режима;
        • Долго работает.

        Комплектация:

        • Налобный фонарик;
        • Батарейки ААА
        • Упаковка.