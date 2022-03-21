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Фонарик светодиодный Metabo 657002000
5.0
2
887 ₽
920 ₽
Фонари и фонарики
    Фонарик светодиодный Metabo 657002000
    Арт. X43716141
    5.0
    2
    Фонарик светодиодный Metabo 657002000
    Фонарик светодиодный Metabo 657002000
    Фонарик светодиодный Metabo 657002000
    Фонарик светодиодный Metabo 657002000
    Фонарик светодиодный Metabo 657002000
      Фонарик светодиодный Metabo 657002000
      Фонарик светодиодный Metabo 657002000
      Фонарик светодиодный Metabo 657002000
      Фонарик светодиодный Metabo 657002000
      Фонарик светодиодный Metabo 657002000

      Фонарик светодиодный Metabo 657002000

      • -33 ₽
      887 ₽
      920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X43716141
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.14
      Напряжение, В
      		1.5
      Все характеристики
      • -33 ₽
      887 ₽
      920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Мультитул Metabo Multi Tool 657001000
      Нет в наличии
      5.0
      Мультитул Metabo Multi Tool 657001000
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Купить светодиодный фонарик Metabo 657002000 будет полезным для самых разных целей. Благодаря прочному длинному ремешку фонарь Metabo 657002000 можно закрепить на ремне, крючке, или носить на запястье куда угодно. Он пригодится для монтажных работ, дома, на прогулке, на даче - словом, везде, где есть возможность отключения электропитания или существует вероятность отсутствия освещения. Имея отсек для одной пальчиковой батарейки, 657002000 фонарик светодиодный может работать без ее замены до полутора часов непрерывно, обеспечивая яркий направленный свет на открытой местности или в закрытом помещении.

        Преимущества Metabo 657002000:

        • Яркий;
        • Долго светит;
        • Компактный;
        • Универсальный;
        • Работает от одной батареи;
        • Легко носить с собой.

        Комплектация:

        • Фонарик;
        • Упаковка.