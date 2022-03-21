Фонарик светодиодный Metabo 657002000

Купить светодиодный фонарик Metabo 657002000 будет полезным для самых разных целей. Благодаря прочному длинному ремешку фонарь Metabo 657002000 можно закрепить на ремне, крючке, или носить на запястье куда угодно. Он пригодится для монтажных работ, дома, на прогулке, на даче - словом, везде, где есть возможность отключения электропитания или существует вероятность отсутствия освещения. Имея отсек для одной пальчиковой батарейки, 657002000 фонарик светодиодный может работать без ее замены до полутора часов непрерывно, обеспечивая яркий направленный свет на открытой местности или в закрытом помещении.

Преимущества Metabo 657002000:

Яркий;

Долго светит;

Компактный;

Универсальный;

Работает от одной батареи;

Легко носить с собой.

Комплектация: