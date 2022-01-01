Электроды FORTIS МР-3 2,5мм (1кг)
Арт. О00000041916
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип
|Э46
|
Марка электрода
|МР-3
- Электроды сварочные МР-3 (2.5 мм; 1 кг) Fortis 4673WE2023 подходят для сварки на всех типах и моделях сварочных аппаратов ММА, в том числе полупрофессиональных и бытовых, что без сомнения оценят, как профессионалы, так и начинающие сварщики. Применяются для сварки конструкций из углеродистых сталей. Сварка производится во всех пространственных положениях шва, кроме вертикального сверху вниз.
Преимущества
- Допускает работу на бытовых сварочных аппаратах, на неустойчивых токах от бытовой сети.
- Лоялен к удлинению сварочной дуги.
- Легкое первичное и повторное зажигание.
- Уменьшена токсичность.
- Легкое отделение шлака.
- Отсутствие трещин и пор.
- Допускает сварку по загрязненному и ржавому металлу.
- Допускает работу в условиях повышенной влажности.