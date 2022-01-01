Электроды FORTIS МР-3 4мм (5кг)

Преимущества

Допускает работу на бытовых сварочных аппаратах, на неустойчивых токах от бытовой сети.

Лоялен к удлинению сварочной дуги.

Легкое первичное и повторное зажигание.

Уменьшена токсичность.

Легкое отделение шлака.

Отсутствие трещин и пор.

Допускает сварку по загрязненному и ржавому металлу.

Допускает работу в условиях повышенной влажности.

Электроды сварочные МР-3 (4 мм; 5 кг) Fortis 4673WE2061 подходят для сварки на всех типах и моделях сварочных аппаратов ММА, в том числе полупрофессиональных и бытовых, что без сомнения оценят, как профессионалы, так и начинающие сварщики. Применяются для сварки конструкций из углеродистых сталей. Сварка производится во всех пространственных положениях шва, кроме вертикального сверху вниз.