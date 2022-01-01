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Электроды FORTIS МР-3 4мм (5кг)
1 650 ₽
Электроды
    Электроды FORTIS МР-3 4мм (5кг)
    Арт. О00000041919
    Электроды FORTIS МР-3 4мм (5кг)

      Электроды FORTIS МР-3 4мм (5кг)

      1 650 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041919

      Характеристики

      Производитель
      		Fortis
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		МР-3
      Все характеристики
      1 650 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды сварочные МР-3 (4 мм; 5 кг) Fortis 4673WE2061 подходят для сварки на всех типах и моделях сварочных аппаратов ММА, в том числе полупрофессиональных и бытовых, что без сомнения оценят, как профессионалы, так и начинающие сварщики. Применяются для сварки конструкций из углеродистых сталей. Сварка производится во всех пространственных положениях шва, кроме вертикального сверху вниз.

        Преимущества

        • Допускает работу на бытовых сварочных аппаратах, на неустойчивых токах от бытовой сети.
        • Лоялен к удлинению сварочной дуги.
        • Легкое первичное и повторное зажигание.
        • Уменьшена токсичность.
        • Легкое отделение шлака.
        • Отсутствие трещин и пор.
        • Допускает сварку по загрязненному и ржавому металлу.
        • Допускает работу в условиях повышенной влажности.