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Комплект универсальных фрез-культиваторов Forza ФМБУ.30.390.385 для м/б Ока/Каскад/Нева
5.0
1
4 110 ₽
Фрезы для мотоблоков
    Комплект универсальных фрез-культиваторов Forza ФМБУ.30.390.385 для м/б Ока/Каскад/Нева
    Арт. О00000028226
    5.0
    1
    Комплект универсальных фрез-культиваторов Forza ФМБУ.30.390.385 для м/б Ока/Каскад/Нева

      Комплект универсальных фрез-культиваторов Forza ФМБУ.30.390.385 для м/б Ока/Каскад/Нева

      4 110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000028226
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Посадочный диаметр, мм
      		30
      Вес, кг
      		12.2
      Все характеристики
      4 110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комплект фрез-культиваторов ФМБУ.30.390.385 FORZA 00-00152679 подходит для мотоблоков Ока, Нева, Каскад. Служит для рыхления земли перед посадкой, для измельчения корней, для борьбы с сорняками и т.д.

        Преимущества

        • Фрезы изготовлены из высококачественной, прочной стали, что значительно продлевает срок службы
        • Неразборные фрезы с острыми ножами