Комплект универсальных фрез-культиваторов Forza ФМБУ.30.390.385 для м/б Ока/Каскад/Нева

Преимущества

Фрезы изготовлены из высококачественной, прочной стали, что значительно продлевает срок службы

Неразборные фрезы с острыми ножами

Комплект фрез-культиваторов ФМБУ.30.390.385 FORZA 00-00152679 подходит для мотоблоков Ока, Нева, Каскад. Служит для рыхления земли перед посадкой, для измельчения корней, для борьбы с сорняками и т.д.