Комплект универсальных фрез-культиваторов Forza ФМБУ.30.390.385 для м/б Ока/Каскад/Нева
Арт. О00000028226
Комплект универсальных фрез-культиваторов Forza ФМБУ.30.390.385 для м/б Ока/Каскад/Нева
Арт. О00000028226
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Посадочный диаметр, мм
|30
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Вес, кг
|12.2
- Комплект фрез-культиваторов ФМБУ.30.390.385 FORZA 00-00152679 подходит для мотоблоков Ока, Нева, Каскад. Служит для рыхления земли перед посадкой, для измельчения корней, для борьбы с сорняками и т.д.
Преимущества
- Фрезы изготовлены из высококачественной, прочной стали, что значительно продлевает срок службы
- Неразборные фрезы с острыми ножами