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Картофелекопалка Forza ККГМБ.02.00.00 вибрационная на сайлентблоках
22 800 ₽
Картофелекопалки
    Картофелекопалка Forza ККГМБ.02.00.00 вибрационная на сайлентблоках
    Арт. О00000031387

      Картофелекопалка Forza ККГМБ.02.00.00 вибрационная на сайлентблоках

      22 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 516 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000031387

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		картофелевыкапыватель
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      22 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 516 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Картофелекопалка Forza ККГМБ.02.00.00 вибрационная  на сайлентблоках - применяется для механизированного выкапывания картофеля, лука, свеклы и чеснока с последующей укладкой овощных культур на поверхность земли. Возможно использование совместно с мотоблоками FORZA, Каскад, Ока, Нева, Целина.