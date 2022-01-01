Картофелекопалка Forza ККГМБ.02.00.00 вибрационная на сайлентблоках - применяется для механизированного выкапывания картофеля, лука, свеклы и чеснока с последующей укладкой овощных культур на поверхность земли. Возможно использование совместно с мотоблоками FORZA, Каскад, Ока, Нева, Целина.