Картофелекопалка Forza ККГМБ.02.00.00 вибрационная на сайлентблоках
Арт. О00000031387
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|картофелевыкапыватель
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Количество предметов, шт
|1
- Картофелекопалка Forza ККГМБ.02.00.00 вибрационная на сайлентблоках - применяется для механизированного выкапывания картофеля, лука, свеклы и чеснока с последующей укладкой овощных культур на поверхность земли. Возможно использование совместно с мотоблоками FORZA, Каскад, Ока, Нева, Целина.