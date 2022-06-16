Элемент питания Фотон 6LR61 BP1 4607007018975

Преимущества

Удобная перфорация позволяет с лёгкостью вскрывать упаковку и доставать батарейки

Удобная упаковка для хранения батареек дома

Алкалиновые батарейки «ФОТОН» прослужат долго в любых устройствах. В том числе, в устройствах требующих повышенной мощности, таких как - цифровая камера, игрушка, электронная игра, часы, пульт, фонарь и другие бытовые, и профессиональные приборы.