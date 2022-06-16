Элемент питания Фотон 6LR61 BP1 4607007018975
Арт. 77777X7928
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Типоразмер
|крона(6LR61;6F22;6KR61)
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Электролит
|алкалиновый, щелочной
- Алкалиновые батарейки «ФОТОН» прослужат долго в любых устройствах. В том числе, в устройствах требующих повышенной мощности, таких как - цифровая камера, игрушка, электронная игра, часы, пульт, фонарь и другие бытовые, и профессиональные приборы.
Преимущества
- Удобная перфорация позволяет с лёгкостью вскрывать упаковку и доставать батарейки
- Удобная упаковка для хранения батареек дома