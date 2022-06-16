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Элемент питания Фотон 6LR61 BP1 4607007018975
5.0
2
146 ₽
Элементы питания
    Элемент питания Фотон 6LR61 BP1 4607007018975
    Арт. 77777X7928
    5.0
    2
    Элемент питания Фотон 6LR61 BP1 4607007018975
    Элемент питания Фотон 6LR61 BP1 4607007018975
      Элемент питания Фотон 6LR61 BP1 4607007018975
      Элемент питания Фотон 6LR61 BP1 4607007018975

      Элемент питания Фотон 6LR61 BP1 4607007018975

      146 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X7928
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Фотон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Типоразмер
      		крона(6LR61;6F22;6KR61)
      Электролит
      		алкалиновый, щелочной
      Все характеристики
      146 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алкалиновые батарейки «ФОТОН» прослужат долго в любых устройствах. В том числе, в устройствах требующих повышенной мощности, таких как - цифровая камера, игрушка, электронная игра, часы, пульт, фонарь и другие бытовые, и профессиональные приборы.

        Преимущества

        • Удобная перфорация позволяет с лёгкостью вскрывать упаковку и доставать батарейки
        • Удобная упаковка для хранения батареек дома