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Франкфурт по бетону №000 Diam 110524, A 5xФ20x8
4.5
2
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Франкфурты
    Франкфурт по бетону №000 Diam 110524, A 5xФ20x8
    Арт. 77777X9002210
    4.5
    2
    Франкфурт по бетону №000 Diam 110524, A 5xФ20x8

      Франкфурт по бетону №000 Diam 110524, A 5xФ20x8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002210
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шлифования
      		мокрое
      Количество сегментов, шт
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фреза алмазная тип Франкфурт DIAM №000 бетон 110524 имеет цилиндрическую форму сегмента, что позволяет хорошо держать удар во время применения данного сегмента. Продукт не забивается строительными отходами благодаря большому пространству между сегментами. В стройиндустрии данная модель используется на машинах типа GM для мозаично-шлифованного результата.
        Серия Франкфурт обеспечивает возможность в ускоренном режиме добиваться прекрасных результатов шлифование бетонированных поверхностей высоких марок, а также обладает способностью снимать слой цементно-полимерного клея.
        Выпускается модель Франкфурт в исполнении – 000. Высота алмазного слоя фрезы – 3. Количество сегментов в данной модели – 5.
        Цена модели фрезы алмазной торцевой ФАТ СМ-95 Профи составляет 5 163 рублей. При приобретении данного товар ФАТ СМ-95 Профи, вы не разочаруетесь в получившемся результате применения.
        вреждения. Исполнение № 000

        Преимущества

        • Надежная
        • Прочная