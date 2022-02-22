Франкфурт по бетону №000 Diam 110524, A 5xФ20x8

Преимущества

Надежная

Прочная

Фреза алмазная тип Франкфурт DIAM №000 бетон 110524 имеет цилиндрическую форму сегмента, что позволяет хорошо держать удар во время применения данного сегмента. Продукт не забивается строительными отходами благодаря большому пространству между сегментами. В стройиндустрии данная модель используется на машинах типа GM для мозаично-шлифованного результата.Серия Франкфурт обеспечивает возможность в ускоренном режиме добиваться прекрасных результатов шлифование бетонированных поверхностей высоких марок, а также обладает способностью снимать слой цементно-полимерного клея.Выпускается модель Франкфурт в исполнении – 000. Высота алмазного слоя фрезы – 3. Количество сегментов в данной модели – 5.Цена модели фрезы алмазной торцевой ФАТ СМ-95 Профи составляет 5 163 рублей. При приобретении данного товар ФАТ СМ-95 Профи, вы не разочаруетесь в получившемся результате применения.вреждения. Исполнение № 000