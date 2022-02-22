Франкфурт по бетону №000 Diam 110524, A 5xФ20x8
Арт. 77777X9002210
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип шлифования
|мокрое
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Количество сегментов, шт
|5
- Фреза алмазная тип Франкфурт DIAM №000 бетон 110524 имеет цилиндрическую форму сегмента, что позволяет хорошо держать удар во время применения данного сегмента. Продукт не забивается строительными отходами благодаря большому пространству между сегментами. В стройиндустрии данная модель используется на машинах типа GM для мозаично-шлифованного результата.
Серия Франкфурт обеспечивает возможность в ускоренном режиме добиваться прекрасных результатов шлифование бетонированных поверхностей высоких марок, а также обладает способностью снимать слой цементно-полимерного клея.
Выпускается модель Франкфурт в исполнении – 000. Высота алмазного слоя фрезы – 3. Количество сегментов в данной модели – 5.
Цена модели фрезы алмазной торцевой ФАТ СМ-95 Профи составляет 5 163 рублей. При приобретении данного товар ФАТ СМ-95 Профи, вы не разочаруетесь в получившемся результате применения.
вреждения. Исполнение № 000
Преимущества
- Надежная
- Прочная