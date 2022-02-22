Франкфурт по бетону №0 Diam 110522, A 6x40x8x9

Преимущества

Форма цилиндра увеличивает прочность оснастки, предупреждая механические повреждения

Шлифовальный франкфурт по бетону №0 Diam 110522 - используется совместно с мозаично-шлифовальными машинами серии GM при проведении строительных и отделочных работ. Применяется для грубой шлифовки бетонных поверхностей, позволяя снимать бетон высоких марок.