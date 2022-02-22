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Франкфурт по бетону №0 Diam 110522, A 6x40x8x9
5.0
2
Найти аналог
Франкфурты
    Франкфурт по бетону №0 Diam 110522, A 6x40x8x9
    Арт. 77777X9002212
    5.0
    2
    Франкфурт по бетону №0 Diam 110522, A 6x40x8x9

      Франкфурт по бетону №0 Diam 110522, A 6x40x8x9

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002212
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шлифования
      		мокрое
      Количество сегментов, шт
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шлифовальный франкфурт по бетону №0 Diam 110522 - используется совместно с мозаично-шлифовальными машинами серии GM при проведении строительных и отделочных работ. Применяется для грубой шлифовки бетонных поверхностей, позволяя снимать бетон высоких марок.

        Преимущества

        • Форма цилиндра увеличивает прочность оснастки, предупреждая механические повреждения