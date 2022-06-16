Полотенцедержатель FRAP 19 F1901, хром

Преимущества

Устанавливается на стену посредством шурупов или саморезов

Хромированное покрытие позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат

Длина аксессуара 550 мм

Полотенцедержатель Frap F1901 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.