Держатель полотенец FRAP F1501-1
Арт. X1691450208
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип аксессуара
|полотенцедержатель
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Цвет
|хром
- Полотенцедержатель Frap F1501-1 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.
Преимущества
- Устанавливается на стену посредством шурупов или саморезов
- Глянцевое покрытие стального цвета позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат
- Длина аксессуара 500 мм