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Держатель полотенец FRAP F1501-1
5.0
2
234 ₽
Держатели полотенец
    Держатель полотенец FRAP F1501-1
    Арт. X1691450208
    5.0
    2
    Держатель полотенец FRAP F1501-1

      Держатель полотенец FRAP F1501-1

      234 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1691450208
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		полотенцедержатель
      Цвет
      		хром
      Все характеристики
      234 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полотенцедержатель Frap F1501-1 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.

        Преимущества

        • Устанавливается на стену посредством шурупов или саморезов
        • Глянцевое покрытие стального цвета позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат
        • Длина аксессуара 500 мм