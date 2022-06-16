Держатель полотенец FRAP F1501-1

Преимущества

Устанавливается на стену посредством шурупов или саморезов

Глянцевое покрытие стального цвета позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат

Длина аксессуара 500 мм

Полотенцедержатель Frap F1501-1 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.