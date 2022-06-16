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Дозатор для жидкого мыла FRAP F402
5.0
2
770 ₽
Дозаторы
    Дозатор для жидкого мыла FRAP F402
    Арт. X1691450249
    5.0
    2
    Дозатор для жидкого мыла FRAP F402

      Дозатор для жидкого мыла FRAP F402

      770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1691450249
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Объем, л
      		0.8
      Локтевой
      		Нет
      Все характеристики
      770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дозатор для жидкого мыла Frap F402 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.

        Преимущества

        • Устанавливается на стену посредством шурупов или саморезов
        • Хромированное покрытие корпуса позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат
        • Объём резервуара 800 мл