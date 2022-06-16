Дозатор для жидкого мыла FRAP F402
Арт. X1691450249
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Объем, л
|0.8
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Локтевой
|Нет
- Дозатор для жидкого мыла Frap F402 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.
Преимущества
- Устанавливается на стену посредством шурупов или саморезов
- Хромированное покрытие корпуса позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат
- Объём резервуара 800 мл