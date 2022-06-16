Стеклянная навесная мыльница FRAP F1802

Преимущества

Устанавливается на стену посредством шурупов или саморезов

Хромированное покрытие позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат

Мыльница произведена из стекла

Мыльница с держателем Frap F1802 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.