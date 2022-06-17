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Навесная стеклянная мыльница FRAP F1602
5.0
2
257 ₽
Мыльницы
    Навесная стеклянная мыльница FRAP F1602
    Арт. X1691450271
    5.0
    2
    Навесная стеклянная мыльница FRAP F1602

      Навесная стеклянная мыльница FRAP F1602

      257 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1691450271
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		мыльница
      Цвет
      		хром
      Все характеристики
      257 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мыльница с держателем Frap F1602-2 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.

        Преимущества

        • Устанавливается на стену посредством шурупов или саморезов
        • Хромированное покрытие позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат