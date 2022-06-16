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Мойка для кухни Frap F64858 (58x48x17.5 см, глянцевая)
5.0
2
Найти аналог
Кухонные мойки
    Мойка для кухни Frap F64858 (58x48x17.5 см, глянцевая)
    Арт. О00000003625
    5.0
    2
    Мойка для кухни Frap F64858 (58x48x17.5 см, глянцевая)

      Мойка для кухни Frap F64858 (58x48x17.5 см, глянцевая)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000003625
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Габариты, мм
      		580x480x175
      Количество чаш
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Frap F64858 Кухонная мойка 58х48х17,5 глянцевая — модель с привлекательным дизайном и высокой стойкостью к механическим нагрузкам, в том числе ударным.

        Преимущества

        • Изделие просто устанавливается и не доставляет хлопот в процессе эксплуатации
        • Поверхность хорошо противостоит износу, налету и другим загрязнениям, быстро очищается без вреда для внешнего вида
        • Хром цвет хорошо смотрится в интерьерах разных стилей