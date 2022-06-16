Мойка для кухни Frap F64858 (58x48x17.5 см, глянцевая)
Арт. О00000003625
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Габариты, мм
|580x480x175
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Количество чаш
|1
- Frap F64858 Кухонная мойка 58х48х17,5 глянцевая — модель с привлекательным дизайном и высокой стойкостью к механическим нагрузкам, в том числе ударным.
Преимущества
- Изделие просто устанавливается и не доставляет хлопот в процессе эксплуатации
- Поверхность хорошо противостоит износу, налету и другим загрязнениям, быстро очищается без вреда для внешнего вида
- Хром цвет хорошо смотрится в интерьерах разных стилей