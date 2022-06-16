Мойка для кухни Frap F64858 (58x48x17.5 см, глянцевая)

Преимущества

Изделие просто устанавливается и не доставляет хлопот в процессе эксплуатации

Поверхность хорошо противостоит износу, налету и другим загрязнениям, быстро очищается без вреда для внешнего вида

Хром цвет хорошо смотрится в интерьерах разных стилей

Frap F64858 Кухонная мойка 58х48х17,5 глянцевая — модель с привлекательным дизайном и высокой стойкостью к механическим нагрузкам, в том числе ударным.