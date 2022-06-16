Мойка для кухни Frap F65050 (50x50x16.5 см, накладная)

Преимущества

Повышенная глубина чаши

Устойчивость к химическим средствам: кислотам, основаниям, хлорированной воде и почти ко всем видам химикатов

Повышенная толщина стенок

Бесшумность под водными струями

Мойка Frap из нержавеющей стали - удобная и стильная мойка для кухни. Кухонные мойки Frap сделаны из высококачественной нержавеющей стали с лазерной обработкой, которая увеличивает износостойкость в несколько раз.