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Мойка для кухни Frap F65050 (50x50x16.5 см, накладная)
5.0
2
Найти аналог
Кухонные мойки
    Мойка для кухни Frap F65050 (50x50x16.5 см, накладная)
    Арт. О00000003619
    5.0
    2
    Мойка для кухни Frap F65050 (50x50x16.5 см, накладная)

      Мойка для кухни Frap F65050 (50x50x16.5 см, накладная)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000003619
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Габариты, мм
      		500x500x165
      Толщина стали, мм
      		0.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мойка Frap из нержавеющей стали - удобная и стильная мойка для кухни. Кухонные мойки Frap сделаны из высококачественной нержавеющей стали с лазерной обработкой, которая увеличивает износостойкость в несколько раз.

        Преимущества

        • Повышенная глубина чаши
        • Устойчивость к химическим средствам: кислотам, основаниям, хлорированной воде и почти ко всем видам химикатов
        • Повышенная толщина стенок
        • Бесшумность под водными струями