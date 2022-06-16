Мойка для кухни Frap F65050 (50x50x16.5 см, накладная)
Арт. О00000003619
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Габариты, мм
|500x500x165
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Толщина стали, мм
|0.6
- Мойка Frap из нержавеющей стали - удобная и стильная мойка для кухни. Кухонные мойки Frap сделаны из высококачественной нержавеющей стали с лазерной обработкой, которая увеличивает износостойкость в несколько раз.
Преимущества
- Повышенная глубина чаши
- Устойчивость к химическим средствам: кислотам, основаниям, хлорированной воде и почти ко всем видам химикатов
- Повышенная толщина стенок
- Бесшумность под водными струями