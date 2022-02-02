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Фреза Атака 001160, диаметр хвостовика 8 мм
5.0
2
491 ₽
Пазовые фрезы
    Пазовая прямая фреза Атака 001160
    Арт. Х151986
    5.0
    2
    Фреза Атака 001160, диаметр хвостовика 8 мм

      Пазовая прямая фреза Атака 001160

      491 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х151986
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		пазовая прямая
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      491 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пазовая прямая фреза Атака 001160 предназначена для изготовления пазов необходимых размеров. Используется для создания особого профиля на поверхности дерева или древесных материалов (ДСП, МДФ, фанера, ламинат). Оснастка применяется при изготовлении мебели, предметов интерьера, а также при выполнении столярных и реставрационных работ. Подходит для выполнения шиповых соединений. Можно регулировать ширину паза за счет изменения установки упора фрезерной машины.

        Преимущества

        • Изготовлена из высококачественной быстрорежущей стали
        • Отличается повышенным ресурсом
        • Высокая скорость обработки