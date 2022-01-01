Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фреза Атака 002160 пазовая
Найти аналог
Пазовые фрезы
    Фреза Атака 002160 пазовая прямая
    Арт. Х151926
    Фреза Атака 002160 пазовая

      Фреза Атака 002160 пазовая прямая

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х151926

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		пазовая прямая
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пазовые прямые фрезы применяются для производства пазов требуемой длины, ширины и глубины. Они получили широкое распространение при создании шипового и шпунтового соединения. Ассортимент фрез Атака включает в себя большое количество концевых фрез различных конфигураций и предназначения, применяемых как на ручных фрезах, так и на фрезерных станках.

        Преимущества

        • Фрезы Атака изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали, отличаются повышенным ресурсом, высокой скоростью обработки и точностью обрабатываемой поверхности
        • Используются для обработки дерева и производных древесных материалов: ДСП, МДФ, фанера, ламинат