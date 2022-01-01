Фреза Атака 002160 пазовая прямая
Арт. Х151926
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|пазовая прямая
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Вид
|концевая
- Пазовые прямые фрезы применяются для производства пазов требуемой длины, ширины и глубины. Они получили широкое распространение при создании шипового и шпунтового соединения. Ассортимент фрез Атака включает в себя большое количество концевых фрез различных конфигураций и предназначения, применяемых как на ручных фрезах, так и на фрезерных станках.
Преимущества
- Фрезы Атака изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали, отличаются повышенным ресурсом, высокой скоростью обработки и точностью обрабатываемой поверхности
- Используются для обработки дерева и производных древесных материалов: ДСП, МДФ, фанера, ламинат