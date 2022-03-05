Фреза Атака 002180, диаметр хвостовика 12 мм

Преимущества

Изготовлена из высококачественной быстрорежущей стали

Отличается повышенным ресурсом

Высокая скорость обработки

Пазовая прямая фреза Атака 002180 предназначена для изготовления пазов необходимых размеров. Используется для создания особого профиля на поверхности дерева или древесных материалов (ДСП, МДФ, фанера, ламинат). Оснастка применяется при изготовлении мебели, предметов интерьера, а также при выполнении столярных и реставрационных работ. Подходит для выполнения шиповых соединений. Можно регулировать ширину паза за счет изменения установки упора фрезерной машины.