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Пазовая галтельная фреза Атака 112127 V-образная 90
5.0
1
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Пазовые фрезы
    Пазовая галтельная фреза Атака 112127 V-образная 90
    Арт. Х151940
    5.0
    1
    Пазовая галтельная фреза Атака 112127 V-образная 90
    Пазовая галтельная фреза Атака 112127 V-образная 90
    Пазовая галтельная фреза Атака 112127 V-образная 90
      Пазовая галтельная фреза Атака 112127 V-образная 90
      Пазовая галтельная фреза Атака 112127 V-образная 90
      Пазовая галтельная фреза Атака 112127 V-образная 90

      Пазовая галтельная фреза Атака 112127 V-образная 90

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х151940
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		пазовая галтельная
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пазовая галтельная фреза АТАКА 112127 V-образная 90 применяется при изготовлении паза по кромке столярного изделия с целью крепления декоративных кромочных элементов, для изготовления шипового и клеевого соединений. Также может быть использована для декоративной резьбы. Применяется как на ручных фрезах, так и на фрезерных станках.

        Преимущества

        • Изготовлена из высококачественной быстрорежущей стали
        • Отличается повышенным ресурсом
        • Высокая скорость обработки
        • Точность обрабатываемой поверхности
        • Используется для обработки дерева и производных древесных материалов: ДСП, МДФ, фанера, ламинат
        • Угол конуса - 90 градусов