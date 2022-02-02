Пазовая галтельная фреза Атака 112127 V-образная 90
Арт. Х151940
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|пазовая галтельная
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Вид
|концевая
- Пазовая галтельная фреза АТАКА 112127 V-образная 90 применяется при изготовлении паза по кромке столярного изделия с целью крепления декоративных кромочных элементов, для изготовления шипового и клеевого соединений. Также может быть использована для декоративной резьбы. Применяется как на ручных фрезах, так и на фрезерных станках.
Преимущества
- Изготовлена из высококачественной быстрорежущей стали
- Отличается повышенным ресурсом
- Высокая скорость обработки
- Точность обрабатываемой поверхности
- Используется для обработки дерева и производных древесных материалов: ДСП, МДФ, фанера, ламинат
- Угол конуса - 90 градусов