Преимущества

Изготовлена из высококачественной быстрорежущей стали

Отличается повышенным ресурсом

Высокая скорость обработки

Точность обрабатываемой поверхности

Используется для обработки дерева и производных древесных материалов: ДСП, МДФ, фанера, ламинат

Угол конуса - 90 градусов

Пазовая галтельная фреза АТАКА 112127 V-образная 90 применяется при изготовлении паза по кромке столярного изделия с целью крепления декоративных кромочных элементов, для изготовления шипового и клеевого соединений. Также может быть использована для декоративной резьбы. Применяется как на ручных фрезах, так и на фрезерных станках.