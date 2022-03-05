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Кромочная прямая фреза Атака 301127
5.0
2
Найти аналог
Кромочные фрезы
    Кромочная прямая фреза Атака 301127
    Арт. Х151989
    5.0
    2
    Кромочная прямая фреза Атака 301127
    Кромочная прямая фреза Атака 301127
    Кромочная прямая фреза Атака 301127
    Кромочная прямая фреза Атака 301127
      Кромочная прямая фреза Атака 301127
      Кромочная прямая фреза Атака 301127
      Кромочная прямая фреза Атака 301127
      Кромочная прямая фреза Атака 301127

      Кромочная прямая фреза Атака 301127

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х151989
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		кромочная
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кромочная прямая фреза АТАКА 301127 предназначена для чистовой обработки кромки и торца изделия. Установленная в ручной фрезер или станок, фреза образует прямой угол с поверхностью, что позволяет при фрезеровании получать строго перпендикулярную кромку. Применяется как на ручных фрезах, так и на фрезерных станках.

        Преимущества

        • Изготовлена из высококачественной быстрорежущей стали
        • Отличается повышенным ресурсом
        • Высокая скорость обработки
        • Точностью обрабатываемой поверхности
        • Устанавливается во фрезерную машину под углом 900 к опорному столу, за счет чего получается кромка
        • Используется для обработки дерева и производных древесных материалов: ДСП, МДФ, фанера, ламинат
        • Длина фрезы - 57 мм
        • Диаметр подшипника - 12,7 мм
        • Длина реза - 13 мм