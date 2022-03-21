Фреза Bosch 2.608.628.391 для фрезера

Пазовая фреза Bosch 2.608.628.391
Арт. Х1519288
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пазовая прямая
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Вид
|концевая
- Пазовая фреза BOSCH 2.608.628.391 применяется совместно с вертикальными фрезерными машинами. Она предназначена для фрезерования пазов и фальцев, универсального фрезерования по заготовкам как правильной, так и произвольной формы. Используют при обработке массива древесины, ДСП, МДФ, полимерных материалов и кориана (абразивного материала).
Преимущества
- Фреза оснащена двумя твердосплавными лезвиями
- Высокая износостойкость
- Диаметр (D) — 22 мм
- Рабочая длина (L) - 25 мм
- Общая длина (G) — 56 мм