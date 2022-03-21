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Фреза Bosch 2.608.628.391 для фрезера
5.0
2
1 230 ₽
Пазовые фрезы
    Пазовая фреза Bosch 2.608.628.391
    Арт. Х1519288
    5.0
    2
    Фреза Bosch 2.608.628.391 для фрезера
    Фреза Bosch 2.608.628.391 для фрезера
    Фреза Bosch 2.608.628.391 для фрезера
    Фреза Bosch 2.608.628.391 для фрезера
    Фреза Bosch 2.608.628.391 для фрезера
    Фреза Bosch 2.608.628.391 для фрезера
      Фреза Bosch 2.608.628.391 для фрезера
      Фреза Bosch 2.608.628.391 для фрезера
      Фреза Bosch 2.608.628.391 для фрезера
      Фреза Bosch 2.608.628.391 для фрезера
      Фреза Bosch 2.608.628.391 для фрезера
      Фреза Bosch 2.608.628.391 для фрезера

      Пазовая фреза Bosch 2.608.628.391

      1 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1519288
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пазовая прямая
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      1 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пазовая фреза BOSCH 2.608.628.391 применяется совместно с вертикальными фрезерными машинами. Она предназначена для фрезерования пазов и фальцев, универсального фрезерования по заготовкам как правильной, так и произвольной формы. Используют при обработке массива древесины, ДСП, МДФ, полимерных материалов и кориана (абразивного материала).

        Преимущества

        • Фреза оснащена двумя твердосплавными лезвиями
        • Высокая износостойкость
        • Диаметр (D) — 22 мм
        • Рабочая длина (L) - 25 мм
        • Общая длина (G) — 56 мм