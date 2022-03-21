Фреза Bosch 2.608.628.391 для фрезера

Преимущества

Фреза оснащена двумя твердосплавными лезвиями

Высокая износостойкость

Диаметр (D) — 22 мм

Рабочая длина (L) - 25 мм

Общая длина (G) — 56 мм

Пазовая фреза BOSCH 2.608.628.391 применяется совместно с вертикальными фрезерными машинами. Она предназначена для фрезерования пазов и фальцев, универсального фрезерования по заготовкам как правильной, так и произвольной формы. Используют при обработке массива древесины, ДСП, МДФ, полимерных материалов и кориана (абразивного материала).