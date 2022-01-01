Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фреза кромочная калевочная Энкор 10542
Найти аналог
Кромочные фрезы
    Фреза кромочная калевочная Энкор 10542
    Арт. Х1519292
    Фреза кромочная калевочная Энкор 10542

      Фреза кромочная калевочная Энкор 10542

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1519292

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		кромочная
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фреза Энкор 10542 предназначена для закругления кромки детали. Используется при обработке столярных изделий, мебели и предметов интерьера в различных стилях, а также при реставрационных работах. В комбинации с подходящей галтельной фрезой возможно создать плотное соединение досок. Упорный подшипник дает возможность применять фрезу как по прямолинейным, так и по криволинейным кромкам детали без дополнительного оборудования.

        Преимущества

        • Фреза изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0.02 мм
        • Структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия