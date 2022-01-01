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Фреза Энкор 10560 кромочная фальцевая
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Кромочные фрезы
    Фреза Энкор 10560 кромочная фальцевая
    Арт. Х1519197
    Фреза Энкор 10560 кромочная фальцевая
    Фреза Энкор 10560 кромочная фальцевая
      Фреза Энкор 10560 кромочная фальцевая
      Фреза Энкор 10560 кромочная фальцевая

      Фреза Энкор 10560 кромочная фальцевая

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1519197

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		кромочная
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кромочная фальцевая фреза Энкор 10560 представляет собой комплект высококачественных дисковых фрез. На хвостовик данной оснастки можно одновременно установить 4 диска. С помощью данной фрезы, меняя положение шайб и комбинацию дисковых фрез, можно производить пазы, выступы, соединения, прорези различного размера. Ширина паза варьируется от 16 до 17,4 мм.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокая износостойкость