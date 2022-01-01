Фреза Энкор 10560 кромочная фальцевая
Арт. Х1519197
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|кромочная
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Вид
|концевая
- Кромочная фальцевая фреза Энкор 10560 представляет собой комплект высококачественных дисковых фрез. На хвостовик данной оснастки можно одновременно установить 4 диска. С помощью данной фрезы, меняя положение шайб и комбинацию дисковых фрез, можно производить пазы, выступы, соединения, прорези различного размера. Ширина паза варьируется от 16 до 17,4 мм.
Преимущества
- Надежность
- Высокая износостойкость