Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фреза кромочная фальцевая Энкор 10565
Найти аналог
Кромочные фрезы
    Фреза кромочная фальцевая Энкор 10565
    Арт. Х1519196
    Фреза кромочная фальцевая Энкор 10565

      Фреза кромочная фальцевая Энкор 10565

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1519196

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		кромочная
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кромочная фальцевая фреза Энкор 10565 предназначена для работы по дереву. Ее применяют при оформлении паза по кромке и декоративной отделке, также можно использовать для изготовления шипового соединения. В случае поломки или затуплении фрезы ее необходимо немедленно заменить, что сделает работу наиболее комфортной и безопасной. С данной фрезой используется опорный подшипник пол артикулом 23656.

        Преимущества

        • Благодаря подшипнику можно фрезеровать как прямолинейные, так и изогнутые заготовки