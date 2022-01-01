Фреза Энкор 9203 пазовая, диаметр хвостовика 12 мм

Фреза Энкор 9203 пазовая прямая
Арт. Х1519259
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|пазовая прямая
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Вид
|концевая
- Фреза Энкор 9203 пазовая прямая.
Преимущества
- Тело фрезы изготовлено из легированной стали
- Используется припой с содержанием серебра 36%
- Твердый сплав, применяемый для производства фрез серии ''ЭНКОР'' имеет мелкозернистую структуру и низкое содержание кобальта
- Для фрез ''ЭНКОР'' применяется сплав К20
- Для концевых фрез поставляются подшипники