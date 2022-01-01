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Фреза Энкор 9323 фигирейная горизонт
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Концевые фрезы
    Фреза Энкор 9323 фигирейная горизонт
    Арт. Х1519266
    Фреза Энкор 9323 фигирейная горизонт

      Фреза Энкор 9323 фигирейная горизонт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1519266

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		фигирейная горизонтальная
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фреза Энкор 9323 предназначена для декоративной обработки кромок филенок с одной стороны при изготовлении мебельных дверок, элементов каркасной мебели, стеновых панелей, потолочных плиток. Горизонтальная фигирейная фреза имеет большой рабочий диаметр. Это позволяет использовать фрезу при изготовлении прямых плинтусов. При использовании фрезы рекомендуется применять фрезерные машины с мощностью не менее 1.6 кВт, либо выполнять обработку кромки за несколько проходов, постепенно увеличивая глубину резания.

        Преимущества

        • В конструкции фрезы используется упорный подшипник
        • Фреза изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0.02 мм
        • Структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия