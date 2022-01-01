Фреза фигирейная горизонт. Энкор 9329

Преимущества

В конструкции фрезы используется упорный подшипник

Фреза изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0.02 мм

Структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия

Фреза Энкор 9329 предназначена для декоративной обработки кромок филенок с одной стороны при изготовлении мебельных дверок, элементов каркасной мебели, стеновых панелей, потолочных плиток. Горизонтальная фигирейная фреза имеет большой рабочий диаметр. Это позволяет использовать фрезу при изготовлении прямых плинтусов. При использовании фрезы рекомендуется применять фрезерные машины с мощностью не менее 1.6 кВт, либо выполнять обработку кромки за несколько проходов, постепенно увеличивая глубину резания.