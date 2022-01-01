Фреза комб. рамочная Энкор 9335
Арт. Х15199
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|концевая
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Диаметр хвостовика, мм
|8
- Фреза Энкор 9335 предназначена для выполнения рамочных соединений. Конструкция оснастки позволяет изменять расположение рабочих частей фрезы для выполнения различных работ. Применяется совместно с фрезерными машинами и фрезерными станками.
Преимущества
- Фреза изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0.02 мм
- Структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия