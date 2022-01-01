Фреза комб. рамочная Энкор 9335

Преимущества

Фреза изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0.02 мм

Структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия

Фреза Энкор 9335 предназначена для выполнения рамочных соединений. Конструкция оснастки позволяет изменять расположение рабочих частей фрезы для выполнения различных работ. Применяется совместно с фрезерными машинами и фрезерными станками.