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Фреза комб. рамочная Энкор 9335
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Концевые фрезы
    Фреза комб. рамочная Энкор 9335
    Арт. Х15199
    Фреза комб. рамочная Энкор 9335

      Фреза комб. рамочная Энкор 9335

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15199

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		концевая
      Диаметр хвостовика, мм
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фреза Энкор 9335 предназначена для выполнения рамочных соединений. Конструкция оснастки позволяет изменять расположение рабочих частей фрезы для выполнения различных работ. Применяется совместно с фрезерными машинами и фрезерными станками.

        Преимущества

        • Фреза изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0.02 мм
        • Структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия