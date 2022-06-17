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Фреза Гусиные лапки Huter (для культиваторов GMC-5.5, GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0, 2 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Фрезы для мотоблоков
    Фреза Гусиные лапки Huter (для культиваторов GMC-5.5, GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0, 2 шт.)
    Арт. О00000013690
    5.0
    2
    Фреза Гусиные лапки Huter (для культиваторов GMC-5.5, GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0, 2 шт.)

      Фреза Гусиные лапки Huter (для культиваторов GMC-5.5, GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0, 2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013690
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Посадочный диаметр, мм
      		25
      Вес, кг
      		9.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фреза «Гусиные лапки» для GMC-5.5,GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0 совместимы с мотокультиваторами GMC5.5,GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0, а также с другими машинами со ступицей под вал 25 мм. 

        Преимущества

        • Главная особенность «гусиных лапок» - треугольная форма концов ножей, обеспечивающая достаточное крошение и перемешивание почвы
        • Такая сплошная конфигурация обусловлена необходимостью прочности при работе на твердом грунте, целины, ее культивирования
        • Подходит для работы с участками земли с крупными комьями