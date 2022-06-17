Фреза Гусиные лапки Huter (для культиваторов GMC-5.5, GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0, 2 шт.)
Арт. О00000013690
Фреза Гусиные лапки Huter (для культиваторов GMC-5.5, GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0, 2 шт.)
Арт. О00000013690
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Посадочный диаметр, мм
|25
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Вес, кг
|9.3
- Фреза «Гусиные лапки» для GMC-5.5,GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0 совместимы с мотокультиваторами GMC5.5,GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0, а также с другими машинами со ступицей под вал 25 мм.
Преимущества
- Главная особенность «гусиных лапок» - треугольная форма концов ножей, обеспечивающая достаточное крошение и перемешивание почвы
- Такая сплошная конфигурация обусловлена необходимостью прочности при работе на твердом грунте, целины, ее культивирования
- Подходит для работы с участками земли с крупными комьями